لاعب بنادي الاتحاد يتورط في منشور مسيء للأهلي السعودي (صورة)

تورط البلجيكي توماس روسو، لاعب فريق الاتحاد للكرة الطائرة، في الإعجاب بمنشور مسيء لفريق الأهلي.

وفاز الاتحاد على ضيفه الأهلي بـ3 أشواط نظيفة، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وقدَّم الاتحاد مستوى أكثر من رائع بمساندة جماهيره الغفيرة، ليحقق فوزه الثاني في البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 28/26، 25/22، 25/21.