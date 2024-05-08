لاعب بنادي الاتحاد يتورط في منشور مسيء للأهلي السعودي (صورة)
تورط البلجيكي توماس روسو، لاعب فريق الاتحاد للكرة الطائرة، في الإعجاب بمنشور مسيء لفريق الأهلي.
وفاز الاتحاد على ضيفه الأهلي بـ3 أشواط نظيفة، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس النخبة للكرة الطائرة.
وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وقدَّم الاتحاد مستوى أكثر من رائع بمساندة جماهيره الغفيرة، ليحقق فوزه الثاني في البطولة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 28/26، 25/22، 25/21.
وعقب المباراة نشر توماس روسو صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تصفه مع زميله في الفريق بأنهما "كابوس الطحالب"، ويبدو أنه لم يفهم معنى الكلمة المكتوبة باللغة العربية، ما ورطه في الإساءة لفريق الأهلي.
وتقام البطولة التي تعد ختام أنشطة الاتحاد في الموسم الحالي، بنظام الدوري من دور واحد يتوج باللقب الفريق الأكثر فوزًا حسب النظام الدولي للعبة.
وأصبحت المنافسة حاليًّا بين الاتحاد والهلال على ذهب بطولة النخبة، في حين خرج الأهلي والابتسام من المنافسة، ويتسابقان على المركز الثالث.
وسيكون اليوم الأربعاء راحة لجميع الفرق، على أن تقام الخميس الجولة الختامية، التي ستشهد مواجهة قوية بين الاتحاد والهلال لحسم المركز الأول.