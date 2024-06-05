محمد صلاح يحصد جائزة مهمة مع ليفربول

وحصل محمد صلاح على أكبر عدد من الأصوات في تصويت جماهير ليفربول، على الاستفتاء السنوي، الذي يقام بين الجماهير لاختيار أفضل لاعب.

وتصدر صلاح قائمة هدافي ليفربول في الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً وبفارق 7 أهداف. وحصد صلاح مع ليفربول لقب بطل كأس الرابطة الإنجليزية، بينما احتل المركز الثالث في ترتيب الدوري.

وخرج الليفر خالي الوفاض من الدوري الأوروبي، من الدور ربع النهائي على يد أتالانتا.