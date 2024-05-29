فينيسيوس يتحدث عن تأثير أنشيلوتي الرائع على مسيرته كلاعب

كشف فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن مدى التأثير الهائل الذي صنعه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب "الميرنغي" على مسيرته كلاعب.

ويواجه ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند، مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي".

وتأهل الفريق الملكي إلى نهائي المسابقة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية بعد إقصاء بايرن ميونخ، فيما أقصى دورتموند نظيره باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد.