فينيسيوس يتحدث عن تأثير أنشيلوتي الرائع على مسيرته كلاعب
كشف فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن مدى التأثير الهائل الذي صنعه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب "الميرنغي" على مسيرته كلاعب.
ويواجه ريال مدريد نظيره بروسيا دورتموند، مساء السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "ويمبلي".
وتأهل الفريق الملكي إلى نهائي المسابقة الأوروبية الأعرق على مستوى الأندية بعد إقصاء بايرن ميونخ، فيما أقصى دورتموند نظيره باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد.
وقال فينيسيوس جونيور في مقابلة مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء: "أنشيلوتي صنع مني لاعبًا مختلفًا، إذ دائمًا ما كان يمنحني الثقة بنفسي، كان يوبخني حين كنت بحاجة للتوبيخ ولدينا علاقة جيدة جدًّا. كارلو يهتم بي ويخاف عليّ بنفس مقدار اهتمامي وخوفي عليه".
وأضاف: "لقد غيرني كلاعب، ليس على أرض الملعب فحسب بل كذلك بطريقة التفكير في التدريبات ولأتطور، يقول لي دائمًا بأن التواضع هو أكثر الخصال الحسنة بي، اسمع للآخرين دائمًا".
وأشار فينيسيوس إلى أنّ أحد أهمّ مفاتيح تقدّمه المستمرّ هو شغفه الدائم بالتطوّر، موضحًا: "لقد امتلكتُ هذا الشغف دائمًا، لكن بعد وصولي إلى هنا مع أساطير ريال مدريد الذين لا يتوقفون عن التطوّر في كلّ تمرين، ويُصارعون دائمًا من أجل الفوز، بدأ هذا ينعكس عليّ".
وتابع: "أبذل قصارى جهدي اليوم لأتحسّن، أتعلم الكثير من جميع اللاعبين الأكثر خبرة في الفريق لأنّهم مروا بتجارب أكثر بكثير مني، أقول لهم دائمًا إنّني أفضّل الاستماع إليهم يتحدثون لأنّ ذلك سيكون أفضل لتطوّري".
وأردف: "الآن يجب بأن نفكر بنهائي دوري أبطال أوروبا المقبل، أن نركز على المباراة، ولكن بعد هذا النهائي سأرغب بأن أفوز ببطولة أخرى، ثم أخرى، يجب أن نكون على أتم الجاهزية للمباراة، يجب أن نستعد بشكل جيد جدًّا لموعد سيتوج نهاية موسم رائع بالنسبة لنا".