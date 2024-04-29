أسطورة إنجلترا يدعم محمد صلاح ضد كلوب

دافع أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد مشادته الأخيرة مع مدربه الألماني يورغن كلوب.

ودخل صلاح في خلاف على الهواء مع كلوب خلال مباراة ليفربول خارج أرضه أمام وست هام التي انتهت بالتعادل 2-2، وتقلصت بسببها حظوظ "الريدز" بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

ولوّح صلاح بذراعيه متوجهًا نحو كلوب قبل الدخول إلى أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 79، قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.