أسطورة إنجلترا يدعم محمد صلاح ضد كلوب
دافع أحد أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد مشادته الأخيرة مع مدربه الألماني يورغن كلوب.
ودخل صلاح في خلاف على الهواء مع كلوب خلال مباراة ليفربول خارج أرضه أمام وست هام التي انتهت بالتعادل 2-2، وتقلصت بسببها حظوظ "الريدز" بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي.
ولوّح صلاح بذراعيه متوجهًا نحو كلوب قبل الدخول إلى أرض الملعب بديلاً في الدقيقة 79، قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.
واستأثر السجال الحاد بين كلوب وصلاح باهتمام واسع في الصحف البريطانية، فيما هاجم عدد من لاعبي ليفربول ومنتخب إنجلترا السابقين اللاعب المصري بطريقة لاذعة.
لكن آلان شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي وأسطورة نيوكاسل رأى أن محمد صلاح قد يكون على حق في خلافه مع كلوب.
وقال شيرار في تصريحات تلفزيونية: "لا نعرف ما قاله يورغن كلوب لمحمد صلاح أثناء استبداله حتى نتمكن من إصدار حُكم على ما حدث بصورة كاملة".
وأضاف: "من الواضح أن محمد صلاح وصل إلى هذه الحالة من الضيق بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي لمباريات ليفربول في الفترة الأخيرة، وربما يكون على حق، لأن كل اللاعبين يريدون المشاركة".
وأكد نجم المنتخب الإنجليزي السابق أن محمد صلاح يظل لاعبًا استثنائيًا، ويرغب بمساعدة ليفربول لأنه لعب باستمرار دور المنقذ طوال السنوات الأخيرة، على الرغم من أنه لم يصل إلى المستوى المعهود عنه حاليًا".
واختتم: "لا بد أن صلاح شعر بالضيق بسبب إهماله في المباريات الأخيرة، رغم أنه سجل 17 هدفًا في 25 مباراة بالدوري الممتاز، وهي أرقام مذهلة، ومن المؤسف أن ينتهي الأمر بهذه الطريقة".
ويستعد يورغن كلوب للرحيل عن ليفربول، نهاية الموسم الجاري، بعد ما يقارب 8 سنوات مع الفريق حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020، ودوري أبطال أوروبا قبل ذلك بعام.
وفي المقابل ارتبط اسم محمد صلاح (31 عامًا) بالعديد من الأندية السعودية، لكنه لم يفصح عن مصيره مع ليفربول الذي يرتبط به حتى يونيو 2025.