فيديو صادم.. نجم الأهلي ينفعل على بيبو (شاهد)
أثار الجنوب أفريقي بيرسي تاو ، نجم الأهلي المصري ، جدلًا واسعًا بعد انفعاله عقب تبديله في مباراة الإياب ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت.
وانتشرت مقاطع فيديو لبيرسي تاو أثناء تبديله في لقاء الإياب بإستاد القاهرة وهو في حالة غضب شديدة.
وتوجه بيرسي تاو منفعلًا لمدير الكرة خالد بيبو وتحدث معه بعصبية شديدة ثم اتجه لمقاعد البدلاء وألقى زجاجة مياه بقوة أرضًا تعبيرًا عن غضبه.
واستقر الأهلي على فرض غرامة مالية كبيرة ضد بيرسي تاو بعد هذا التصرف غير اللائق بعد تبديله.
وقال الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامج (يا مساء الأنوار) بقناة (mbc masr) إن بيرسي تاو سيتعرض لعقوبة كبيرة بعد إبداء غضبه تجاه خالد بيبو مدير الكرة.
وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 قادمًا من برايتون الإنجليزي بناء على ترشيح مواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر.
وتوج تاو مع الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين في الموسم الماضي والحالي كما حصد لقب السوبر الأفريقي بخلاف تتويجه بالدوري المصري وكأس السوبر المصري 3 مرات وكأس مصر مرتين.
ونشر تاو في وقت سابق اليوم الأحد صورًا له وهو يقضي إجازته في الإسكندرية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.