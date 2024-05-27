فيديو صادم.. نجم الأهلي ينفعل على بيبو (شاهد)

أثار الجنوب أفريقي بيرسي تاو ، نجم الأهلي المصري ، جدلًا واسعًا بعد انفعاله عقب تبديله في مباراة الإياب ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء أمس السبت.

وانتشرت مقاطع فيديو لبيرسي تاو أثناء تبديله في لقاء الإياب بإستاد القاهرة وهو في حالة غضب شديدة.

وتوجه بيرسي تاو منفعلًا لمدير الكرة خالد بيبو وتحدث معه بعصبية شديدة ثم اتجه لمقاعد البدلاء وألقى زجاجة مياه بقوة أرضًا تعبيرًا عن غضبه.