صدمة باستبعاد نجوم الأهلي والزمالك وإنجلترا من منتخب مصر

تسبب استبعاد 5 لاعبين من قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في صدمة لجماهير الكرة المصرية، خاصة في ظل تألقهم مؤخرا مع أنديتهم.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، مساء الأحد، تشكيلة الفريق لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وتقام المباراتان يومي السادس والعاشر من يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.

وتضم المجموعة الأولى في التصفيات مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون.

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة حاليا بست نقاط، بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

وتم استبعاد كل من، عمر كمال عبد الواحد، نجم الأهلي، وعماد نبيل "دونغا"، وعمر جابر، وحسام عبد المجيد، نجوم الزمالك، وسام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي.