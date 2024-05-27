صدمة باستبعاد نجوم الأهلي والزمالك وإنجلترا من منتخب مصر
تسبب استبعاد 5 لاعبين من قائمة منتخب مصر التي أعلن عنها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، في صدمة لجماهير الكرة المصرية، خاصة في ظل تألقهم مؤخرا مع أنديتهم.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، مساء الأحد، تشكيلة الفريق لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.
وتقام المباراتان يومي السادس والعاشر من يونيو المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم 2026.
وتضم المجموعة الأولى في التصفيات مصر، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي، وسيراليون.
ويتصدر المنتخب المصري المجموعة حاليا بست نقاط، بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.
وتم استبعاد كل من، عمر كمال عبد الواحد، نجم الأهلي، وعماد نبيل "دونغا"، وعمر جابر، وحسام عبد المجيد، نجوم الزمالك، وسام مرسي، لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي.
وقاد سام مرسي فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب "التشامبيون شيب"، ليصبح أول مصري يحقق هذا الإنجاز وهو قائد للفريق
وذكرت تقارير سابقة، أن حسام حسن يرفض ضم سام مرسي، بسبب عدم اقتناع الجهاز الفني بأنه يستطيع خطف مركز أساسي داخل تشكيل المنتخب الأول.
وقال حسن في تصريحات صحفية سابقة، إن "سام مرسي لم يتواجد مع منتخب مصر منذ رحيل هيكتور كوبر، وتناوب 4 مدربين على المنتخب لم يضموه، ولم أتحدث عن السن أنه السبب الرئيس وراء ذلك".
وأضاف: "أنا لو محتاج سام مرسي في مكانه سأضمه دون النظر للسن، ولكن هناك لاعبين أصغر بجودة عالية ومميزين فصعب أضمه على حسابهم، أنا محتاج اللاعبين الذين يلعبون بإيجابية".
فيما علق الإعلامي أحمد حسام "ميدو" على استبعاد عمر جابر، نجم الزمالك، من قائمة المنتخب قائلا: "عمر جابر تعرض للظلم وكان يستحق الانضمام للمنتخب، اللاعب قدم موسما جيدا للغاية مع الزمالك".
كما عبر شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق عن رأيه في اختيارات حسام حسن لقائمة الفراعنة، قائلا في تصريحات تلفزيونية: "غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب خط وسط النادي الأهلي عن قائمة منتخب مصر أمر غريب ولا أعرف السر وراء استبعاده".
وأكد استغرابه من عدم ضم عمر جابر أيضًا لمنتخب مصر، فهو يظهر بمستوى متميز مع الزمالك وكان يستحق التواجد في معسكر الفراعنة.