هشام آيت منا يعلن رسميا ترشحه لرئاسة الوداد المغربي
أعلن هشام آيت منا، الرئيس السابق لشباب المحمدية، ترشحه لرئاسة نادي الوداد المغربي خلفا لعبد المجيد البرناكي، الذي يتولى رئاسة النادي حاليا.
وكشف آيت منا عن اعتزامه الترشح لرئاسة الوداد الرياضي عبر تدوينة في حسابه الشخصي على "إنستغرام"، جاء فيها: "أخبر الجمهور الودادي والرأي العام الرياضي المغربي أنني أترشح رسميا لرئاسة وداد الأمة".
وأضاف: "أعدكم أنني سأبذل قصارى جهدي لأجعل من الوداد الرياضي ناديا بمواصفات عالمية، وينافس على كل الواجهات، وطنيا وقاريا وعالميا".
وكانت إدارة النادي المغربي قد حددت العاشر من يونيو الجاري كآخر موعد من أجل تقديم الترشيحات، على أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية الذي سيتحول إلى استثنائية يوم 18 يوليو 2024.
وكان نادي الرجاء قد فاز على منافسه الوداد بهدف دون رد، في ديربي الدار البيضاء الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، في الملعب البلدي لبرشيد، ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري المغربي.
واقترب الرجاء من حسم لقب الدوري المغربي هذا الموسم
يشار إلى أن الوداد يحل سادسا في الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.