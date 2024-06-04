هشام آيت منا يعلن رسميا ترشحه لرئاسة الوداد المغربي

وكانت إدارة النادي المغربي قد حددت العاشر من يونيو الجاري كآخر موعد من أجل تقديم الترشيحات، على أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية الذي سيتحول إلى استثنائية يوم 18 يوليو 2024.

وكان نادي الرجاء قد فاز على منافسه الوداد بهدف دون رد، في ديربي الدار البيضاء الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، في الملعب البلدي لبرشيد، ضمن الجولة 29 من منافسات الدوري المغربي.

واقترب الرجاء من حسم لقب الدوري المغربي هذا الموسم

يشار إلى أن الوداد يحل سادسا في الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.