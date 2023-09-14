لم يكن مرتبطًا بـ"قبلة روبياليس".. إلغاء إضراب لاعبات منتخب إسبانيا

وأضربت اللاعبات في بداية الشهر الحالي قبل أول مباراتين في الموسم بعد فشلهن في التوصل إلى اتفاق مع رابطة الدوري بشأن شروط وأجور أفضل.

وقالت الرابطة في بيان: "الالتزام والجهود المتكررة التي بذلتها الأندية خلال عملية التفاوض ساهمت بشكل أساسي في تحقيق سيناريو السلام الذي تشتد الحاجة إليه دون إغفال استدامة المنافسة".

وأضافت: "السيناريو الذي نأمل أن يمهد الطريق لبقية المؤسسات التي تشكل جزءا من الرياضة الإسبانية ويسمح لمشروع كرة القدم الاحترافية للسيدات بالمضي قدما".

ورابطة كرة القدم الاحترافية للسيدات هي الجهة المنظمة لدوري الأضواء للسيدات في إسبانيا.