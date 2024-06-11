ألفاريز يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

ويلعب ألفاريز بصفوف مانشستر سيتي منذ صيف 2022 قادمًا من ريفر بليت الأرجنتيني.

ويجلس اللاعب الأرجنتيني احتياطيًّا، لزميله النرويجي إيرلينغ هالاند، إذ أكد اللاعب أكثر من مرة أنه يريد الحصول على فرصة كافية للعب.

وعقب مطالبات ألفاريز بفرصة لعب، ظهرت تقارير ربطت اسمه بالرحيل عن السيتي.

وحسم ألفاريز الجدل وأكد أنه متمسك بالبقاء داخل جدران مانشستر سيتي.

ونقلت صحيفة "ذا أتليتك" عن اللاعب قوله بأنه: "سعيد وهادئ البال في مانشستر سيتي".

ورفض اللاعب الحديث عن تلقيه عروضًا من ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، واكتفى بالقول إنه مستمر في السيتي وأنهى كلامه قائلًا: "سنرى ماذا سيحدث".

كما تتمسك إدارة السيتي ببقاء ألفاريز مع الفريق، وقالت الصحيفة إن نادي مانشستر سيتي سيرفض أي عرض للتعاقد مع النجم الشاب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.