تقرير: بوغبا يسقط في اختبار الكشف عن المنشطات

ومع ذلك، كان بوغبا لا يزال أحد اللاعبين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع لاختبارات المنشطات، وقد ورد أن هناك مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

ويجب الآن فحص عينة الاختبار الثانية قبل أن يتم القول إنه فشل في اختبار المنشطات كما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".

وعاش بوغبا وقتًا كارثيًا في يوفنتوس منذ عودته في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد صيف 2022، ولم يظهر إلا بالكاد بسبب سلسلة من مشاكل الإصابة.

ولعب بوغبا مع يوفنتوس الموسم الماضي 10 مباريات فقط في مختلف المسابقات بواقع 161 دقيقة، صنع فيها هدفا.

وسبق أن شارك بوغبا في 179 مباراة مع يوفنتوس في فترته الأولى مع النادي الإيطالي، سجل فيها 34 هدفا وصنع 40 وحقق نجاحات كبيرة أبرزها الفوز بـ4 ألقاب في الدوري الإيطالي.