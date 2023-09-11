تقرير: بوغبا يسقط في اختبار الكشف عن المنشطات
أفاد موقع "فوتبول إيطاليا" بأن نتيجة اختبار الفرنسي بول بوغبا لاعب يوفنتوس جاءت إيجابية في اختبار مكافحة المنشطات.
ونقل الموقع عن وكالة الأنباء الإيطالية أن نتيجة اختبار بوغبا للفحص عن هرمون التستوستيرون في اختبار المنشطات جاءت إيجابية.
وخضع بوغبا لاعب وسط يوفنتوس لاختيار رقابة مكافحة المنشطات في المباراة الأولى من الدوري الإيطالي موسم 2023/2024، في المباراة الافتتاحية أمام أودينيزي، والتي انتهت بفوز يوفنتوس 3/0.
ولم يلعب اللاعب الفرنسي أي دقيقة في تلك المباراة، لكنه لعب 24 دقيقة أمام بولونيا و28 دقيقة أمام إمبولي في الجولتين الثانية والثالثة.
ومع ذلك، كان بوغبا لا يزال أحد اللاعبين الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع لاختبارات المنشطات، وقد ورد أن هناك مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.
ويجب الآن فحص عينة الاختبار الثانية قبل أن يتم القول إنه فشل في اختبار المنشطات كما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".
وعاش بوغبا وقتًا كارثيًا في يوفنتوس منذ عودته في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد صيف 2022، ولم يظهر إلا بالكاد بسبب سلسلة من مشاكل الإصابة.
ولعب بوغبا مع يوفنتوس الموسم الماضي 10 مباريات فقط في مختلف المسابقات بواقع 161 دقيقة، صنع فيها هدفا.
وسبق أن شارك بوغبا في 179 مباراة مع يوفنتوس في فترته الأولى مع النادي الإيطالي، سجل فيها 34 هدفا وصنع 40 وحقق نجاحات كبيرة أبرزها الفوز بـ4 ألقاب في الدوري الإيطالي.