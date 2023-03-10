القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد بسبب قضية نيغريرا
وجَّه القضاء الإسباني اتهامًا إلى نادي برشلونة بالفساد في قضية دفع أموال للحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام، حيث قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية أن مكتب المدعي العام في برشلونة يحقق بشأن "قضية نيغريرا" التي يتم النظر فيها حاليًا في محكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة.
وتتهم النيابة العامة نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام والرؤساء السابقين لبرشلونة ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، والمديرين أوسكار غراو، وألبرت سولير، في هذه القضية.
كما يتهم النادي نفسه ككيان قانوني، لارتكابه جريمة فساد مستمرة في الأعمال التجارية والاحتيال الرياضي، وجريمة إدارة غير عادلة وأخرى تتعلق بجريمة تجارية مزورة.
ويشير مكتب المدعي العام إلى أنه "من خلال الرئيسين ساندرو روسيل، وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل برشلونة إلى اتفاق شفهي شديد السرية" مع المتهم إنريكيز نيغريرا.
وستستند هذه الاتفاقية إلى حقيقة أنه، بصفته نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام، "نفذ إجراءات لصالح برشلونة مقابل المال، وذلك في صنع قرار الحكام في المباريات التي لعبها النادي وبالتالي في نتائج المسابقة".
ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التعيين لكل مباراة من المسابقات الإسبانية الرسمية يتم داخل لجنة الحكام، والتي تجري أيضًا التقييمات - التي شارك فيها المدعى عليه – للحكام وكذلك يقترح المرشحين للتحكيم الدولي.
فيما يتعلق بالرشوة المزعومة للحكام، تنص المادة 286-4 من القانون الجنائي على أن جريمة الفساد في الأعمال التجارية سترتكب من قبل "مديرين أو إداريين أو موظفين أو متعاونين في النادي الرياضي، أيًا كان شكله القانوني، وكذلك من قبل الرياضيين والحكام، فيما يتعلق بالسلوكيات التي تهدف إلى التحديد المسبق أو تغيير نتيجة اختبار أو اجتماع أو مسابقة رياضية ذات أهمية اقتصادية أو رياضية خاصة"، هذه إحدى الجرائم التي يتهم مكتب المدعي العام بها برشلونة ككيان قانوني.
وبحسب مكتب المدعي العام، فقد حصل نيغريرا من 2001 إلى 2018 على أكثر من 7.3 مليون يورو ، حيث أشار المدعي العام إلى أنه "كان أجرًا حقيقيًا غير منصوص عليه في النظام الأساس للنادي أو أقرته الجمعية العامة.
باختصار، قالت التحقيقات إن هذا المبلغ لم يكن له أي سند قانوني، حيث تم دفع هذه المبالغ إلى شركتين من شركات نيغريرا دون أي خدمات استشارية فنية حقيقية".
وتضيف التحقيقات التي تم بناء الاتهام عليها أن الحسابات المصرفية التي تلقى فيها نيغريرا المدفوعات "تمت تغذيتها بالكامل تقريبًا من برشلونة، والذي تم وضعها في الحساب بناءً على شيكات لحامله".
وتم إعفاء نيغريرا من منصبه في لجنة الحكام، في مايو/آيار 2018، ثم توقف برشلونة عن الدفع له، الأمر الذي جعل نيغريرا يوجه لومًا لبارتوميو بسببه.