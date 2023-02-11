فلامنغو يحقق فوزا دراميا على الأهلي ويحرز المركز الثالث في كأس العالم للأندية (فيديو)
نال فلامنغو البرازيلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية في المغرب بعد الفوز المثير 4/2 على الأهلي المصري اليوم السبت.
وكان فلامنغو البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع غابرييل باربوسا من ضربة جزاء في الدقيقة 11.
وتعادل أحمد عبدالقادر للأهلي في الدقيقة 38.
واحتسب الحكم الجزائري مصطفى غربال ضربة جزاء للأهلي لعبها علي معلول لكن صدها سانتوس حارس فلامنغو في الدقيقة 58.
وعاد أحمد عبدالقادر وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 60 بتسديدة بعد عمل رائع.
لكن بيدرو جيليرمي أدرك التعادل لفلامنغو قبل أن يسجل غابرييل باربوسا الهدف الثاني له والثالث لفلامنغو من ضربة جزاء في الدقيقة 84.
وبعد خطأ دفاعي فادح سجل بيدرو جيليرمي الهدف الرابع لفلامنغو في الدقيقة 90+1
واستهل الأهلي مشواره بالفوز على أوكلاند سيتي 3/0 ثم 1/0 على أوكلاند سيتي قبل أن يخسر من ريال مدريد 1/4، ثم 2/4 من فلامنغو.
وفي وقت لاحق يلعب الهلال السعودي مع ريال مدريد في المباراة النهائية