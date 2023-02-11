فلامنغو يحقق فوزا دراميا على الأهلي ويحرز المركز الثالث في كأس العالم للأندية (فيديو)

وبعد خطأ دفاعي فادح سجل بيدرو جيليرمي الهدف الرابع لفلامنغو في الدقيقة 90+1

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على أوكلاند سيتي 3/0 ثم 1/0 على أوكلاند سيتي قبل أن يخسر من ريال مدريد 1/4، ثم 2/4 من فلامنغو.

وفي وقت لاحق يلعب الهلال السعودي مع ريال مدريد في المباراة النهائية