أخطأت مثل كل البشر وزيدان رد الفعل.. يوسف بلايلي يعتذر للجماهير الجزائرية

قدم يوسف بلايلي جناح مولودية الجزائر اعتذاره للجماهير، الإثنين؛ وذلك بعد العقوبة الصادرة ضده بالإيقاف ست مباريات منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ لسوء السلوك تجاه طاقم حكام مباراة المولودية ووفاق سطيف بالدوري الجزائري.

وأصدرت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين، الأسبوع الماضي، عقوبة الإيقاف لـستّ مباريات منها مباراتان مؤجلتا النفاذ على بلايلي (31 عاما)، عقب طرده في المباراة التي خسرها فريقه أمام وفاق سطيف بهدف دون رد، كما تم تغريمه بـ700 دولار، بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكام، فضلا عن إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العودة لإتيان الممارسات ذاتها.

وكتب بلايلي على حسابه بمنصة "إنستغرام": "أنا يوسف بلايلي، ابن الجزائر الحبيبة قلبا ودما، ابنكم وابن هذا الشعب، أهنئكم جميعا ببلوغ شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة أعترف بأنني أخطأت مثلي مثل كل البشر يصيب ويخطئ".

وتابع اللاعب الذي توج مع منتخب بلاده بطلا لإفريقيا 2019: "أقدم اعتذاراتي لكل من أخطأت في حقهم وخاصة في المباراة التي تسببت في عقوبتي، فلست أنا من يسيء لكرة القدم الجزائرية ولصورة بلدي وأنا الذي لطالما رفعت الراية الوطنية عاليا في مختلف المحافل، أعتذر لكل من خاب ظنه في شخصي من جمهور ولاعبين ورسميين وصحفيين، وخاصة الأحرار والرجال من مدينة سطيف".

وأضاف بلايلي: "أما من أخطأ في حقي بشتم والدتي والتهجم على عائلتي في الملعب فأقول لهم سامحكم الله، نحن بشر مثلكم، نحن أيضا نتأثر ولدينا عائلات وأمهات، فحتى نجم من طينة زين الدين زيدان فعل ما فعل بسبب الشرف في نهائي كأس العالم".

وختم اعتذاره بالقول: "لقد جاء الشهر الفضيل وندائي لكل الجزائريين خلال هذه الأيام المباركة لا تشتموا الأمهات، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء".

وانتقل يوسف بلايلي إلى مولودية الجزائر في صائفة 2013، بعد أن فك ارتباطه بنادي أجاكسيو الفرنسي، ولعب حتى الآن 15 مباراة وسجل 10 أهداف.

وحمل اللاعب المولود في مدينة وهران، ألوان اتحاد الجزائر ومولودية وهران والترجي التونسي والأهلي السعودي ونادي قطر بجانب ثلاث محطات في الدوري الفرنسي مع كل من بريست وأنجي وأجاكسيو.