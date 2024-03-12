خشية حرمانها من المشاركة أفريقيًّا: الكاميرون توقف لاعبا لتزوير اسمه وسنه

وقرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أمس الاثنين إيقاف ويلفريد ناثان دوالا بين 62 لاعبا في الدوري بسبب مخالفات إدارية، معظمها ازدواجية الهوية وتزوير السن.

وحدثت مفاجأة كبيرة قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، التي ودعتها الكاميرون من الدور الثاني، عندما اختار المدرب ريغوبير سونغ اللاعب دوالا (17 عاما)، وهو لاعب مغمور من نادي فيكتوريا يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية ولا يتمتع بأي خبرة دولية سابقة.

وظهرت الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان شابا حقا عندما ظهرت صور اللاعب لأول مرة.

وزعم تحقيق أجرته صحيفة لوموند الفرنسية اليومية أن دوالا لعب سابقا في الدوري الكاميروني باسم ألكسندر بارديلي وكان عمره أكثر من 21 عاما.