خشية حرمانها من المشاركة أفريقيًّا: الكاميرون توقف لاعبا لتزوير اسمه وسنه

خشية حرمانها من المشاركة أفريقيًّا: الكاميرون توقف لاعبا لتزوير اسمه وسنه
أوقفت الكاميرون لاعبا شارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الأخيرة في كوت ديفوار بسبب مزاعم بتزوير اسمه وتاريخ ميلاده وهو ما قد يعرض البلاد للحرمان من المشاركة في البطولة مستقبلا.
وقرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أمس الاثنين إيقاف ويلفريد ناثان دوالا بين 62 لاعبا في الدوري بسبب مخالفات إدارية، معظمها ازدواجية الهوية وتزوير السن.
وحدثت مفاجأة كبيرة قبل نهائيات كأس الأمم الأفريقية في يناير/ كانون الثاني الماضي، التي ودعتها الكاميرون من الدور الثاني، عندما اختار المدرب ريغوبير سونغ اللاعب دوالا (17 عاما)، وهو لاعب مغمور من نادي فيكتوريا يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية ولا يتمتع بأي خبرة دولية سابقة.
وظهرت الكثير من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان شابا حقا عندما ظهرت صور اللاعب لأول مرة.
وزعم تحقيق أجرته صحيفة لوموند الفرنسية اليومية أن دوالا لعب سابقا في الدوري الكاميروني باسم ألكسندر بارديلي وكان عمره أكثر من 21 عاما.
وقالت لوموند إنها طلبت من الاتحاد الكاميروني توضيح المخالفة قبل التوجه إلى ساحل العاج لكنه رفض التعليق. ولم يلعب دوالا في كأس الأمم ولكنه كان ضمن تشكيلة الفريق.
وتقول لوائح البطولة إنه في حالة ارتكاب أي احتيال أو تزوير، سيتم إيقاف الاتحاد المحلي المعني من المشاركة في النسختين التاليتين من كأس الأمم.
وأضافت القواعد أنه في حالة حدوث أي خطأ إداري في تسجيل اللاعبين، سيتم إيقاف الاتحاد المحلي من المشاركة في النسخة المقبلة.