الدوري الأوروبي: ليفربول يكتسح تولوز وأولمبياكوس يوقف انطلاقة وست هام
اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه تولوز الفرنسي 5-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة الدوري الأوروبي.
افتتح البرتغالي ديوغو غوتا التسجيل للريدز في الدقيقة 9، ولكن سرعان ما تعادل تيس دالينغا للضيوف في الدقيقة 16.
وأضاف الياباني واتارو إيندو الهدف الثاني في الدقيقة 31، وتبعه مباشرة داروين نونيز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34.
وفي الشوط الثاني عزز الهولندي ريان غرافينبيرش تقدم الليفر بالهدف الرابع في الدقيقة 65، واختتم النجم المصري محمد صلاح حفلة الأهداف في الدقيقة 93.
بهذه النتيجة يتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، يليه سانت جيلواز وتولوز ولكل منهما 4 نقاط.
بينما يقبع لاسك لينز في المركز الرابع والأخير بدون أي نقطة.
أولمبياكوس يوقف انطلاق وست هام
من جهته، أوقف فريق أولمبياكوس اليوناني انطلاقة ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي المثالية، اليوم الخميس، في المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي أيضا.
وحقق أولمبياكوس فوزاً ثميناً 2-1 على وست هام، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت فوز فرايبورغ الألماني 3-1 على مضيفه باتشكا توبولا الصربي.
ورغم الخسارة بقي وست هام في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه فرايبورغ، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتفع رصيد أولمبياكوس الذي حقق فوزه الأول بالمجموعة إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي باتشكا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.
روما يتصدر مجموعته من بوابة سلافيا براغ
وتصدر روما الإيطالي المجموعة السابعة في الدوري الأوروبي، بالفوز على سلافيا براغ التشيكي 2-0.
سجل هدفي روما لاعب الوسط إدواردو بوف في الدقيقة الأولى من المباراة وروميلو لوكاكو (ق17)، ليتصدر الفريق الإيطالي المجموعة بالعلامة الكاملة من ثلاث مباريات، بينما يحل سلافيا براغ في المركز الثاني برصيد ست نقاط.
وفي نفس المجموعة، اقتنص فريق سيرفيت السويسري نقطة ثمينة بالتعادل مع شريف تيرابسول المولدوفي 1-1. تقدم سرفيت عبر المهاجم الفرنسي إينزو كريفالي (ق41) من المباراة، وأدرك تيرابسول التعادل (ق80) عبر المهاجم النيجيري ديفيد أنكيي.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سرفيت إلى نقطة في المركز الثالث، ليتساوي مع تيرابسول في المركز الرابع.
مارسيليا يصعق أيك أثينا
وفي المجموعة الثانية، اعتلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي الصدارة، عقب فوزه الكبير 3-1 على ضيفه أيك أثينا اليوناني، محققاً انتصاره الأول في المجموعة.
ورفع مارسيليا رصيده إلى 5 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على آيك صاحب المركز الثاني مؤقتاً، قبل لقاء أياكس أمستردام الهولندي صاحب المركز الثالث بنقطتين مع مضيفه برايتون الإنجليزي.