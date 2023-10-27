الدوري الأوروبي: ليفربول يكتسح تولوز وأولمبياكوس يوقف انطلاقة وست هام

أولمبياكوس يوقف انطلاق وست هام

من جهته، أوقف فريق أولمبياكوس اليوناني انطلاقة ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي المثالية، اليوم الخميس، في المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي أيضا.

وحقق أولمبياكوس فوزاً ثميناً 2-1 على وست هام، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت فوز فرايبورغ الألماني 3-1 على مضيفه باتشكا توبولا الصربي.

ورغم الخسارة بقي وست هام في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه فرايبورغ، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتفع رصيد أولمبياكوس الذي حقق فوزه الأول بالمجموعة إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وبقي باتشكا في ذيل الترتيب بنقطة وحيدة.