توتر الأجواء بين أنشيلوتي ورودريغو رغم الفوز على فياريال

وقد وضح ذلك خلال الفوز الصعب للنادي الملكي 3-2 على ملعب فياريال في دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا، حيث انتشر مقطع فيديو للمدير الفني الإيطالي وهو يتحدث بشدة ويحذر لاعبه البرازيلي رودريغو بعد استبداله في الدقيقة 56 بينما كان ريال مدريد متأخرا بهدفين.

ورد اللاعب البرازيلي على مدربه الذي كان يهدد رودريغو بأصبعه السبابة، وذلك في إشارة إلى اعتراض اللاعب على كلام مدربه مما يثير أزمة جديدة داخل صفوف النادي الملكي.

ووجد ريال مدريد نفسه في وسط وضع صعب عقب خسارة بطل الليغا وأوروبا أمام غريمه التقليدي برشلونة ، والأهم من ذلك أنها كانت مباراة من جانب واحد تمامًا.

وبالإضافة للهزيمة أمام غريمه التقليدي وجد النادي الملكي نفسه متأخرا بفارق ثلاث نقاط خلف منافسيه في الكلاسيكو في صراعهما على الفوز بلقب الدوري الإسباني أيضًا.

وأكبر مشكلة تواجه ريال مدريد حاليا هي أنه بدا بطيئا ومتراجعا للغاية بعد فترة التوقف في كأس العالم 2022 في قطر، حيث يكافح لاعبوه الأساسيون من أجل استعادة مستواهم، وإذا استمرت الأمور على هذا النحو، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يخرج موسمه عن مساره تمامًا.

وبالتالي ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل أنشيلوتي مع لاعبيه الذين لا يوافق بعضهم مع قراراته الأخيرة خاصة استبعاد ناتشو والاعتماد على الألماني أنطوني روديغر رغم تراجع مستواه.