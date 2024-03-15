تصريحات نارية.. علي البليهي والبريكان في "رامز جاب م الآخر" (فيديو)

ظهر علي البليهي لاعب الهلال وفراس البريكان لاعب الأهلي مع رامز جلال في "رامز جاب م الآخر".

وأدلى الثنائي بتصريحات نارية كما كشفا عن العديد من الأسرار.

وقال علي البليهي: "إذا لعبت ضد كريستيانو رونالدو أقول له إن ليونيل ميسي أفضل منه، وإذا لعبت ضد ميسي أقول رونالدو أفضل منك".

وعن أصعب مهاجم واجهه بين أندرسون تاليسكا أو كريم بنزيما أو فراس البريكان، ورد البليهي: كلهم عاديين، فيه إللي أصعب منهم وهو عبدالرزاق حمدالله".

في حين قال فراس البريكان: "كريم بنزيما (مهاجم الاتحاد) أخذ مبالغ لا يستاهلها".