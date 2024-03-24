الزمالك ينتصر في أزمة "المباراة المؤجلة"
أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتتوقف منافسات مسابقة الدوري المصري، خلال الوقت الحالي، على خلفية فترة التوقف الدولي، التي يمر بها الموسم، حيث يرتبط منتخب مصر بخوض منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية.
وسبق وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل مباراة الفريق مع بلدية المحلة في مسابقة الدوري المحلي، على خلفية تعارض موعدها مع لقائه مع مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وبالفعل قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة، ولقاء الأهلي ضد مودرن فيوتشر بالجولة السابعة عشرة من الدوري لموسم 2023-2024.
وأوضحت أن قرار التأجيل جاء بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية.
ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر في ذهاب دور ربع النهائي يوم الـ31 من مارس الجاري، في حين تلعب مباراة العودة بين الفريقين يوم الـ4 من أبريل المقبل، وهو ما دفع الزمالك لطلب تأجيل مواجهة بلدية المحلة.
وعلى الجانب الآخر، يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم الجمعة الموافق الـ29 من مارس المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُلعب مباراة الإياب يوم الـ5 من أبريل.