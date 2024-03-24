الزمالك ينتصر في أزمة "المباراة المؤجلة"

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتتوقف منافسات مسابقة الدوري المصري، خلال الوقت الحالي، على خلفية فترة التوقف الدولي، التي يمر بها الموسم، حيث يرتبط منتخب مصر بخوض منافسات بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وسبق وطالب مجلس إدارة نادي الزمالك، تأجيل مباراة الفريق مع بلدية المحلة في مسابقة الدوري المحلي، على خلفية تعارض موعدها مع لقائه مع مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبالفعل قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الزمالك أمام بلدية المحلة، ولقاء الأهلي ضد مودرن فيوتشر بالجولة السابعة عشرة من الدوري لموسم 2023-2024.