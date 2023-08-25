دوري أدنوك.. الوحدة يحسم الديربي ويفوز على الجزيرة (فيديو)
موسيماني يقود الوحدة للفوز في الديربي على الجزيرة
سجل الوحدة هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على الجزيرة، في مباراة قمة بدوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.
فريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وضع أول 3 نقاط في جعبته هذا الموسم
منح علاء الدين زهير المقدمة للوحدة بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 17.
وأدرك علي مبخوت التعادل للجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة 57.
ولم يدم التعادل سوى تسع دقائق، بعدما سجل فرناندو لاعب الجزيرة بالخطأ في مرماه ليهدي الفوز للوحدة.
وفاز فريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد الخسارة أمام البطائح في افتتاحية الدوري، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن، ويتأخر في الترتيب عن الجزيرة، منافسه المحلي في أبوظبي، بفارق الأهداف.