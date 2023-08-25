دوري أدنوك.. الوحدة يحسم الديربي ويفوز على الجزيرة (فيديو)

وفاز فريق المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعد الخسارة أمام البطائح في افتتاحية الدوري، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثامن، ويتأخر في الترتيب عن الجزيرة، منافسه المحلي في أبوظبي، بفارق الأهداف.