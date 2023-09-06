ناصر الخليفي: مبابي لاعب استثنائي وشخص رائع
كالَ ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، المديح للاعب الفرنسي كيليان مبابي، رغم حالة الشد والجذب والتصريحات النارية التي اشتعلت بين الثنائي مع بداية سوق الانتقالات الصيفي، وتأكيد مبابي عدم رغبته في تجديد عقده مع الفريق.
وغاب مبابي عن فترة إعداد باريس سان جيرمان بعدما أبلغ النادي بعدم تجديد تعاقده للموسم الإضافي، ليقرر النادي استبعاده من التدريبات وفترة الإعداد.
قبل أن يعود مبابي للمشاركة مع بداية الدوري الفرنسي ويسجل 5 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين.
وقال الخليفي في تصريحاته لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، اليوم الأربعاء: "كيليان مبابي لاعب استثنائي وشخص رائع، كما أن لدينا مدربًا رائعًا ومديرًا رياضيًّا، وأنا سعيد جدًّا بالروح الموجودة في باريس سان جيرمان".
وعن رؤيته للفريق في الفترة الماضية، أوضح: "لم يكن باريس سان جيرمان فريقًا متحدًأ إلى هذا الحد من قبل داخل وخارج الملعب، وهذا كما أعتقد، ما رأيناه في نهاية الأسبوع الماضي ضد ليون".
وتابع: "هذا العام في عصر باريس سان جيرمان الجديد نركز بشكل أقل على النتائج،، أكثر تركيزنا على الأداء وأسلوب لعبنا، إذا فعلنا ذلك ستظهر النتائج بعد ذلك".
رحيل مبابي
وكانت صحيفة "ليكيب"، أشارت إلى أن مبابي تنازل عن أكثر من 100 مليون يورو من مكافآت الولاء لصالح فريقه، حتى يتمكن من العودة إلى التشكيل الأساسي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عودة مبابي لخوض المباريات مع الفريق الباريسي فإن اللاعب لن يفكر في تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في صيف عام 2024.
ويرغب مبابي في الرحيل بشكل مجاني عن النادي الباريسي في الصيف المقبل، في ظل تقارير تربطه بالانضمام لصفوف ريال مدريد، الذي حاول كثيرًا التعاقد معه، خلال السنوات الماضية.
وانضم مبابي من موناكو لباريس سان جيرمان في 2017 بنظام الإعارة، قبل أن ينتقل للفريق بشكل دائم بعد عام.
وسجل مبابي 212 هدفًا وصنع 98 في 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وأصبح الهداف التاريخي للفريق.
وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مع أي ناد مجانًا.