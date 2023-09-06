ناصر الخليفي: مبابي لاعب استثنائي وشخص رائع

وغاب مبابي عن فترة إعداد باريس سان جيرمان بعدما أبلغ النادي بعدم تجديد تعاقده للموسم الإضافي، ليقرر النادي استبعاده من التدريبات وفترة الإعداد.

قبل أن يعود مبابي للمشاركة مع بداية الدوري الفرنسي ويسجل 5 أهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين.

وقال الخليفي في تصريحاته لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، اليوم الأربعاء: "كيليان مبابي لاعب استثنائي وشخص رائع، كما أن لدينا مدربًا رائعًا ومديرًا رياضيًّا، وأنا سعيد جدًّا بالروح الموجودة في باريس سان جيرمان".