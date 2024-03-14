لامين يامال يحمل رقم قميص تاريخيًا في برشلونة الموسم المقبل

بعد أن بات واحدًا من ركائز برشلونة الإسباني خلال الموسم الجاري، أصبح المهاجم الشاب لامين يامال قريبًا من الحصول على تشريف تاريخي في البلوغرانا وذلك بحمل القميص رقم 10، الذي حمله أساطير النادي.

ومنذ أن غادر الأيقونة الأرجنتينية، وصاحب الكرة الذهبية 8 مرات، ليونيل ميسي، البيت الكاتالوني في صائفة 2021، وهو الذي حمل الرقم التاريخي المفضل لكل النجوم في العالم، حصل الإسباني أنسو فاتي على فرصة قصيرة لحمل القميص رقم 10 لكنه سرعان ما غادر برشلونة معارًا إلى برايتون.

وترك النادي الكاتالوني القميص رقم 10 شاغرًا في أول موسمين بعد خروج ميسي، قبل أن يمنحه للواعد أنسو فاتي في بداية الموسم الحالي.

وقالت تقارير إخبارية إسبانية إن برشلونة يبحث عن لاعب جديد يخلف الأسطورة ميسي في حمل القميص رقم 10، مضيفة أن لامين يامال صاحب الـ 17 عاما بات الأقرب لنيل ذلك الشرف بعد أن تألق ولفت الأنظار خلال الموسم الجاري.

وكان يامال، الحامل للجنسيتين الإسبانية والمغربية، قدّم أوراق اعتماده بقوة في تشكيلة الإسباني "تشافي هيرنانديز" منذ أن شارك للمرة الأولى في مباراة رسمية مع الفريق الأول لبرشلونة وذلك، في 20 أغسطس 2023، أمام قادس لحساب الجولة الثانية من الليغا وذلك بعمر 16 عامًا و38 يومًا، ليصبح آنذاك أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك أساسيًا.