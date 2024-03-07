خسارة مدوية لنادي النصر أمام الرائد (فيديو)

تلقت آمال النصر في الاقتراب من الصدارة ضربة جديدة بخسارته 3-1 أمام مضيفه الرائد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، رغم عودة كريستيانو رونالدو بعد انتهاء الإيقاف.

وعاد رونالدو بعد غيابه عن تعادل فريقه 4-4 مع الحزم في الجولة السابقة للإيقاف على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام نادي الشباب.

لكن النصر افتقد عدة لاعبين للإصابة، إذ استبدل أوتافيو مونتيرو قبل دقائق من انطلاق المباراة، بينما يغيب أندرسون تاليسكا ووليد عبدالله وراغد النجار وسلطان الغنام وعزيز بيهيتش.