خسارة مدوية لنادي النصر أمام الرائد (فيديو)
تلقت آمال النصر في الاقتراب من الصدارة ضربة جديدة بخسارته 3-1 أمام مضيفه الرائد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس، رغم عودة كريستيانو رونالدو بعد انتهاء الإيقاف.
وعاد رونالدو بعد غيابه عن تعادل فريقه 4-4 مع الحزم في الجولة السابقة للإيقاف على خلفية أحداث مباراة فريقه أمام نادي الشباب.
لكن النصر افتقد عدة لاعبين للإصابة، إذ استبدل أوتافيو مونتيرو قبل دقائق من انطلاق المباراة، بينما يغيب أندرسون تاليسكا ووليد عبدالله وراغد النجار وسلطان الغنام وعزيز بيهيتش.
افتتح كريم البركاوي التسجيل للرائد في الدقيقة 18 بعد هجمة مرتدة سريعة من جوليو تفاريس في الجهة اليسرى ليمرر مهاجم الرأس الأخضر إلى زميله المغربي الذي سدد من مدى قريب في الشباك.
وأدرك أيمن يحيى التعادل بعدها بست دقائق مستغلا كرة ارتدت من القائم بعد تسديدة رائعة من رونالدو ليسددها مباشرة في الشباك.
وبعد لحظات من انطلاق الشوط الثاني، أعاد المغربي محمد فوزير، لاعب النصر السابق، الرائد للمقدمة بتسديدة من مدى قريب.
بدأت الهجمة عندما انطلق الجزائري أمير سعيود من الجهة اليمنى ثم أرسل تمريرة عرضية تركها تفاريس لتصل إلى فوزير غير المراقب، والذي لم يتوان عن إسكانها الشباك.
وصمد الرائد أمام محاولات أصحاب الأرض طوال الشوط الثاني ليخرج بالنقاط الثلاث.
وفي حين ظن الجميع أن التعادل قد اقترب، سجل سعيود الهدف الثالث في الدقيقة 87 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لينهي آمال النصر في العودة.
ورفع الرائد، الذي حقق فوزه الأول في الدوري بعد خسارتين وتعادل، رصيده إلى 23 نقطة في المركز 13، متقدما بفارق الأهداف عن الأخدود والرياض.
في المقابل تجمد رصيد فريق المدرب لويس كاسترو، الذي لم يحقق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بكافة المسابقات، عند 53 نقطة في المركز الثاني، بفارق تسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي يواجه الرياض غدا الجمعة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: