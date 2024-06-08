مفاجأة مدوية.. رئيس ليفربول يستهدف اللعب في السعودية

قال توم فيرنر، رئيس مجلس إدارة نادي ليفربول، إنه عاقد العزم على إقامة بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نيويورك، وفي أماكن أخرى حول العالم، بينما انتقد مشجعون تصريحاته.

وفي 2008 اقترح ريتشارد سكودامور، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إقامة جولة إضافية من مباريات البطولة خارج البلاد، التي أطلق عليها "الجولة 39"، والتي تعرضت لانتقادات واسعة من جانب الجمهور قبل التخلي عن الفكرة.

واجتذبت فكرة إقامة مباريات محلية في الخارج اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة، بينما قال الاتحاد الدولي للعبة الشعبية "فيفا" إنه سيراجع سياساته الخاصة بإقامة المباريات المحلية في الخارج.