احتفال روديغير الجنوني وسط جماهير ريال مدريد (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لحساب إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا قمة الإثارة والتشويق وذلك بعدما نجح الفريق الملكي في أن يقلب المباراة رأسا على عقب ليتقدم (2 ـ 1) بعد أن كان متأخرا بهدف للكندي ألفونسو ديفيز لاعب وسط بايرن ميونخ في الدقيقة 68.

وعقب الهدف الثاني الذي سجله المهاجم خوسيلو لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، عاد حكم المباراة إلى شاشة الفيديو المساعد (VAR) قبل أن يقر احتساب الهدف الذي منح أصحاب الأرض بطاقة النهائي، ليشهد ملعب بيرنابيو فرحة جنونية عارمة من اللاعبين وخاصة من الألماني أنطونيو روديغير الذي احتفل وسط جماهير "الميرينغي"