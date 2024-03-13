3 قرارات عظيمة أنقذت برشلونة من الغرق
تحدثت صحيفة سبورت الإسبانية على 3 قرارات عظيمة أنقذت برشلونة من تعثر كاد يؤثر بشكل قاتل على مستقبل النادي حال ودَّع مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وفي الوقت الذي بدأ فيه برشلونة مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بشكل مثالي وسجل هدفين، استقبل هدفًا عن طريق أمير رحماني لتشتعل المباراة وتعود السيناريوهات الكارثية من جديد لتلوح في الأفق.
وعوَّل برشلونة كثيرًا على التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لإنقاذ النادي اقتصاديًّا في ظل وضع مادي مترهل للغاية.
وحسب سبورت، اتخذ تشافي 3 قرارات عظيمة بالأمس أسهمت في خنق فريق نابولي والفوز بجدارة وبتسجيل 3 أهداف وعرض مميز للغاية.
أول قرارات تشافي العظيمة هي الاعتماد على باو كوبارسي في خط الدفع على حساب لاعبين أكثر خبرة، حيث منح كوبارسي الفريق حماية كبيرة من خلال السيطرة على فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الذي تفوق على إنيغو مارتينيز في مباراة الذهاب.
وساهم كوبارسي أيضا في بناء اللعب من خلال تمريراته المميزة عبر الخطوط، وحصل على رجل المباراة.
القرار الثاني كان دخول روميو وسيرجي روبرتو، حيث منح ذلك الأمر حيوية كبيرة للغاية لخط الوسط في وقت احتاج فيه ذلك لمجاراة لاعبي نابولي، كما أسهم في تحرير إلكاي غوندوغان، حتى أن روبرتو نفسه ظهر بشكل مميز للغاية.
القرار الثالث كان وفق سبورت الدفع برافينيا جهة اليسار في وسط الملعب، حيث ظهر اللاعب بشكل مميز للغاية رغم أنه ليس مركزه الأساسي.
ونجح رافينيا في منح خط الوسط حيوية كبيرة في ظل غيابات متعددة ومؤثرة مثل فرينكي دي يونغ وبيدري وغافي.
ومع تأهل برشلونة، ينتظر فريق المدرب تشافي حاليًّا خصمٌ لن يكون سهلا في كل الأحوال مع إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعلق تشافي على الأمر :"كل المواجهات ستكون قوية، جميعهم أقوياء".