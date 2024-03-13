3 قرارات عظيمة أنقذت برشلونة من الغرق

وساهم كوبارسي أيضا في بناء اللعب من خلال تمريراته المميزة عبر الخطوط، وحصل على رجل المباراة.

القرار الثاني كان دخول روميو وسيرجي روبرتو، حيث منح ذلك الأمر حيوية كبيرة للغاية لخط الوسط في وقت احتاج فيه ذلك لمجاراة لاعبي نابولي، كما أسهم في تحرير إلكاي غوندوغان، حتى أن روبرتو نفسه ظهر بشكل مميز للغاية.

القرار الثالث كان وفق سبورت الدفع برافينيا جهة اليسار في وسط الملعب، حيث ظهر اللاعب بشكل مميز للغاية رغم أنه ليس مركزه الأساسي.

ونجح رافينيا في منح خط الوسط حيوية كبيرة في ظل غيابات متعددة ومؤثرة مثل فرينكي دي يونغ وبيدري وغافي.

ومع تأهل برشلونة، ينتظر فريق المدرب تشافي حاليًّا خصمٌ لن يكون سهلا في كل الأحوال مع إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلق تشافي على الأمر :"كل المواجهات ستكون قوية، جميعهم أقوياء".