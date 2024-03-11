أردا غولر يحقق رقما مميزا بعد هدفه الأول مع ريال مدريد

أضاف التركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، رقما مميزا في مسيرته، بعد تسجيله هدفا، في فوز الميرنغي (4-0) على سيلتا فيغو، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وشارك غولر كبديل في الدقيقة 89، ونجح في تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 94.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب التركي الشاب بقميص الميرنغي، الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة التركي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن "غولر أصبح أصغر لاعب تركي، يسجل في مباراة بتاريخ الليغا، بعمر 19 عاما و14 يومًا".