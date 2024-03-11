أردا غولر يحقق رقما مميزا بعد هدفه الأول مع ريال مدريد
أضاف التركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، رقما مميزا في مسيرته، بعد تسجيله هدفا، في فوز الميرنغي (4-0) على سيلتا فيغو، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.
وشارك غولر كبديل في الدقيقة 89، ونجح في تسجيل الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 94.
ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب التركي الشاب بقميص الميرنغي، الذي انضم لصفوفه الصيف الماضي، قادمًا من فنربخشة التركي.
ووفقا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن "غولر أصبح أصغر لاعب تركي، يسجل في مباراة بتاريخ الليغا، بعمر 19 عاما و14 يومًا".
كما بات غولر، سادس أصغر لاعب يسجل لصالح ريال مدريد في البطولة خلال القرن 21.
وشارك غولر الذي تعرض لإصابة طويلة مع ريال مدريد في 6 مباريات بالمسابقات كافة وسجل هدفًا ولم يصنع.
وقال غولر في تصريحاته عقب المباراة: "كان من الرائع أن أسجل في هذه الأجواء، أنا سعيد للغاية بتسجيل هدفي الأول، وممتن للغاية لجميع الأشخاص الذين يدعمونني. أتمنى أن يأتي المزيد. سأعمل بجد من أجل ذلك".
وتابع: "أشعر بسعادة كبيرة للعب مع ريال مدريد أفضل ناد في العالم، حتى لو كان الأمر صعبًا بسبب قلة دقائق المشاركة، فإنني أعتقد أن لدي الجودة والشخصية للتغلب عليه".