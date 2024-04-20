الأهلي المصري يوافق على احتراف نجم الفريق

ذكرت قناة "إم بي سي مصر" أن الأهلي وافق على احتراف محمد عبد المنعم.

ووفقا للقناة، فإن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد عبدالمنعم في الأهلي.

وأوضحت، أن الأهلي يرحب باحتراف محمد عبدالمنعم الموسم المقبل؛ لأن اللاعب "متأثر" بعدم احترافه.

يشار إلى أن عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي ينتهي في يونيو 2025، وشارك الموسم الحالي في 26 مباراة.

وأضافت "إم بي سي مصر" أن الأهلي حسم التجديد للمدافع التونسي علي معلول، بعد إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.

في حين سيكون أنطوني موديست خارج الأهلي، الموسم المقبل، بغض النظر عن بقاء أو رحيل المدرب كارسيل كولر.