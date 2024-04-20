الأهلي المصري يوافق على احتراف نجم الفريق
ذكرت قناة "إم بي سي مصر" أن الأهلي وافق على احتراف محمد عبد المنعم.
ووفقا للقناة، فإن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحمد عبدالمنعم في الأهلي.
وأوضحت، أن الأهلي يرحب باحتراف محمد عبدالمنعم الموسم المقبل؛ لأن اللاعب "متأثر" بعدم احترافه.
يشار إلى أن عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي ينتهي في يونيو 2025، وشارك الموسم الحالي في 26 مباراة.
وأضافت "إم بي سي مصر" أن الأهلي حسم التجديد للمدافع التونسي علي معلول، بعد إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.
في حين سيكون أنطوني موديست خارج الأهلي، الموسم المقبل، بغض النظر عن بقاء أو رحيل المدرب كارسيل كولر.
كما أكدت أن أكرم توفيق، وأحمد عبدالقادر سيرحلان، نهاية الموسم الحالي، لو استمر كولر في الأهلي.
ولعب محمد عبد المنعم 97 مباراة مع الأهلي، سجل فيها ستة أهداف.
ويلاقي الأهلي منافسه مازيمبي من جمهورية الكونغو، اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة الإياب في مصر، يوم الجمعة المقبل.
وسبق أن لعب الأهلي أمام مازيمبي أربع مرات، فاز الأهلي مرتين، وفاز مازيمبي مرة، وتعادلا مرة.
وفي نصف النهائي الثاني يلعب الترجي التونسي مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.