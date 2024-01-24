كريم بنزيما يرد على تقارير رغبته في الرحيل عن الاتحاد

رد كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، على التقارير التي تم تداولها، مساء الثلاثاء، بشأن رغبته في الرحيل عن الفريق لشعوره بأنه تحت الضغط.

وانتقل بنزيما من ريال مدريد للاتحاد، الصيف الماضي، لكن يبدو أنه غير سعيد بعد نحو 6 أشهر من الانتقال للدوري السعودي، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2026.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تصريحات نقلا عن محيط اللاعب، قائلين: "نادي الاتحاد سرب يوم الثلاثاء خبراً مفاده بأن بنزيما طلب الرحيل.. وهو الأمر الذي تم نفيه بشكل رسمي لنا من قبل محيط اللاعب، يبدو أن الأسبوع الأخير من الميركاتو الشتوي سيكون متوتراً".