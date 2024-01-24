كريم بنزيما يرد على تقارير رغبته في الرحيل عن الاتحاد
رد كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، على التقارير التي تم تداولها، مساء الثلاثاء، بشأن رغبته في الرحيل عن الفريق لشعوره بأنه تحت الضغط.
وانتقل بنزيما من ريال مدريد للاتحاد، الصيف الماضي، لكن يبدو أنه غير سعيد بعد نحو 6 أشهر من الانتقال للدوري السعودي، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2026.
ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تصريحات نقلا عن محيط اللاعب، قائلين: "نادي الاتحاد سرب يوم الثلاثاء خبراً مفاده بأن بنزيما طلب الرحيل.. وهو الأمر الذي تم نفيه بشكل رسمي لنا من قبل محيط اللاعب، يبدو أن الأسبوع الأخير من الميركاتو الشتوي سيكون متوتراً".
وأوضح البيان الذي نقلته "ليكيب" عن محيط بنزيما، بأن "ما يطلبه النجم الفرنسي هو إبرام تعاقدات من مستواه، باستثناء نغولو كانتي؛ إذ يشعر بأنه يلعب وحده، وبحاجة لتعزيز فريق الاتحاد بمختلف المراكز على غرار تعاقدات نادي الهلال".
وأضاف التقرير: "يرى كريم بنزيما كذلك بأنه كان ليكون أفضل لو استشاروه بتعاقدهم مع المدرب حين كانوا سيغيرونه".
أما فيما يتعلق بنقطة شعوره بالضغط مع الاتحاد، فقد أوضح رد محيط اللاعب بأنه "اعتاد على اللعب بأكبر أندية أوروبا وأبرزها ريال مدريد، هذا خبر خاطئ، وهي مجرد شائعات اختلقتها وسائل الإعلام؛ لأنه لا يتدرب مع الاتحاد، نحن تعودنا على هذا".
وسجل بنزيما مع الاتحاد 12 هدفًا وصنع 5 في 20 مباراة في مختلف المسابقات.
وغاب بنزيما، صاحب الكرة الذهبية 2022، عن تدريبات الاتحاد ومعسكره الأخير في دبي، لقضاء فترة إجازة في جزيرة موريشيوس.
وتردد أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني للاتحاد، لا يرغب في الاعتماد على بنزيما مستقبلًا.
وربطت تقارير بنزيما بالعودة إلى أوروبا وبالتحديد ريال مدريد وتشيلسي، لكن صحيفة "ماركا" قالت إن أبواب ريال مدريد مغلقة أمام بنزيما؛ ما يعني عدم وجود فرص لإعادته ودمجه في الفريق مجددًا.
ويحتل الاتحاد حاليًّا المركز السابع، وحصد العميد 28 نقطة من 18 مباراة، ويتأخر بـ25 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب 19 مباراة.