5 عوامل ترجح كفة أتلتيكو مدريد على برشلونة
يسعى أتلتيكو مدريد لتوجيه ضربة جديدة لبرشلونة عندما يلتقيان اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.
ويملك كل فريق 31 نقطة ويتأخران بـ7 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدرين.
ويحلم أتلتيكو مدريد بتحقيق فوز تاريخي على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي الذي يستضيف مباريات برشلونة بسبب تحديث وتطوير ملعب كامب نو.
وفيما يلي 5 عوامل ترجح كفة أتلتيكو مدريد على برشلونة:
الانتقام
فشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في أي من زياراته الـ17 الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني (تعادل 5 مرات وخسر 12).
وكان آخر فوز لـ"الروخيبلانكوس" في شهر فبراير 2006 بنتيجة 3/1 تحت قيادة مدربه السابق خوسيه مورسيا، وهي ثاني أطول سلسلة دون فوز خارج أرضه لفريق العاصمة مدريد في المسابقة المحلية (الأولى استمرت عشرين مباراة بين عامي 1945 و1963).
وبعد خسارته 1/2 أمام منافسه التاريخي ريال مدريد في الجولة الـ11، قد يخسر برشلونة مباراتيه على أرضه أمام أتلتيكو مدريد والفريق "الملكي" في موسم واحد من الدوري الإسباني للمرة الثالثة في التاريخ، والأولى منذ موسم 1964/1965.
وحقق برشلونة 9 انتصارات في أول 14 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، بعدما تعادل في 4 مناسبات وخسر في لقاء.
في الوقت الذي فاز فيه أتلتيكو مدريد في 8 من آخر 9 مواجهات في "الليغا"، وجاءت الخسارة الوحيدة أمام لاس بالماس 1/2 خارج أرضه.
ولم يخسر الروخيبلانكوس مباراتين خارج ملعبه على التوالي في الليغا منذ نوفمبر 2022.
ويسعى أتليتكو مدريد لكسر عقدة مستمرة منذ أكثر من 17 عامًا وتحديدًا منذ 17 عامًا و9 أشهر و28 يومًا وقت تاريخ آخر فوز لفريق العاصمة الإسبانية على برشلونة بمعقل الفريق الكتالوني.
غياب شتيغن
سيحاول لاعبو أتلتيكو مدريد استغلال غياب الحارس الألماني مارك آندري تير شتيغن بسبب الإصابة، لتسجيل الأول في مرمى بديله إينياكي بينيا.
ولعب إينياكي بينيا مرتين لبرشلونة هذا الموسم بواقع مباراة في الدوري الإسباني وأخرى في دوري أبطال أوروبا وتلقى في واحدة منها هدفًا.
سلسلة أتلتيكو مدريد
يسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته الأخيرة، إذ حقق الفوز في آخر 4 مباريات في كافة المسابقات، وفاز في مباراتين بالدوري على فياريال وريال مايوركا، وعلى سلتيك وفينورد في دوري أبطال أوروبا.
ويعول دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على تألق فريقه مؤخرًا، إذ لم يخسر الفريق في آخر 14 مباراة في كافة المسابقات.
وخلال هذه الفترة حقق أتلتيكو مدريد الفوز في 12 مباراة بينها الفوز على ريال مدريد في الليغا، وتعادل مرتين.
وترجع آخر خسارة لأتلتيكو مدريد إلى الـ16 من أيلول الماضي عندما خسر 0/3 أمام فالنسيا.
ورقة ممفيس ديباي
يسعى المهاجم الهولندي ممفيس ديباي لإثبات جودته أمام برشلونة حيث سيلعب ضد فريقه السابق بهدف التسجيل وزيارة الشباك.
ووصل ديباي لأتلتيكو في يناير 2023 وستكون هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها برشلونة.
وفي المباراة الأولى في الـ23 من أبريل خرج ديباي بسبب إصابة عضلية.
وسجل ديباي هدفين في 6 مباريات مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم ولعب ما مجموعه 163 دقيقة.
ثنائية غريزمان وموراتا
يواصل الثنائي أنطوان غريزمان وألفارو موراتا تقديم موسم مميز مع أتلتيكو مدريد وهو ما يهدد دفاع برشلونة الذي تلقى 14 هدفًا في 14 مباراة هذا الموسم في الليغا.
وسجل موراتا 12 هدفًا وصنع 3 في 17 مباراة مع أتلتيكو مدريد، ويسعى لزيارة الشباك أمام برشلونة الذي حاول التعاقد معه قبل أشهر.
أما غريزمان الذي سبق أن لعب لبرشلونة ولم يقدم ما كان متوقعًا منه، فسجل 13 هدفًا وصنع هدفًا في 18 مباراة الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد.