وفيما يلي 5 عوامل ترجح كفة أتلتيكو مدريد على برشلونة:

الانتقام

فشل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في أي من زياراته الـ17 الأخيرة لبرشلونة في الدوري الإسباني (تعادل 5 مرات وخسر 12).

وكان آخر فوز لـ"الروخيبلانكوس" في شهر فبراير 2006 بنتيجة 3/1 تحت قيادة مدربه السابق خوسيه مورسيا، وهي ثاني أطول سلسلة دون فوز خارج أرضه لفريق العاصمة مدريد في المسابقة المحلية (الأولى استمرت عشرين مباراة بين عامي 1945 و1963).

وبعد خسارته 1/2 أمام منافسه التاريخي ريال مدريد في الجولة الـ11، قد يخسر برشلونة مباراتيه على أرضه أمام أتلتيكو مدريد والفريق "الملكي" في موسم واحد من الدوري الإسباني للمرة الثالثة في التاريخ، والأولى منذ موسم 1964/1965.

وحقق برشلونة 9 انتصارات في أول 14 مباراة في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، بعدما تعادل في 4 مناسبات وخسر في لقاء.

في الوقت الذي فاز فيه أتلتيكو مدريد في 8 من آخر 9 مواجهات في "الليغا"، وجاءت الخسارة الوحيدة أمام لاس بالماس 1/2 خارج أرضه.

ولم يخسر الروخيبلانكوس مباراتين خارج ملعبه على التوالي في الليغا منذ نوفمبر 2022.

ويسعى أتليتكو مدريد لكسر عقدة مستمرة منذ أكثر من 17 عامًا وتحديدًا منذ 17 عامًا و9 أشهر و28 يومًا وقت تاريخ آخر فوز لفريق العاصمة الإسبانية على برشلونة بمعقل الفريق الكتالوني.