آخر تطورات إصابة كوندي نجم برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن تلقي نادي برشلونة تطمينات من معسكر منتخب فرنسا بشأن الإصابة التي تعرض لها غول كوندي، مدافع البلوغرانا.
وتعرض كوندي لإصابة في كاحل القدم اليمنى، خلال المشاركة أساسيا بمواجهة فرنسا وألمانيا، يوم السبت، وخرج في الدقيقة 60.
وأثار خروج اللاعب القلق في معسكر نادي برشلونة الذي يستعد لمباراة مهمة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأحد، إن الفحوصات الطبية الأولية أكدت أن كوندي لم يصب بالتواء في كاحله، وأن ما تعرض له مجرد ضربة قوية عولجت بالثلج.
وأوضحت أن النجم الفرنسي سيكمل مشواره مع منتخب بلاده، وسيكون متاحا لمواجهة تشيلي، يوم الثلاثاء المقبل، ما لم تكشف الفحوصات الطبية الأكثر شمولا خلاف ما ظهر في النتائج الأولية.
ويأمل برشلونة ألا تكون إصابة لاعبه كوندي قوية؛ إذ يستعد الفريق لملاقاة لاس بالماس بالدوري الإسباني يوم 30 مارس، ثم يواجه باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 أبريل القادم.
يذكر أن منتخب ألمانيا حقق الفوز أمام فرنسا بهدفين دون رد، في المباراة الأولى لتوني كروس، بعد عودته من الاعتزال الدولي.