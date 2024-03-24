آخر تطورات إصابة كوندي نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تلقي نادي برشلونة تطمينات من معسكر منتخب فرنسا بشأن الإصابة التي تعرض لها غول كوندي، مدافع البلوغرانا.

وتعرض كوندي لإصابة في كاحل القدم اليمنى، خلال المشاركة أساسيا بمواجهة فرنسا وألمانيا، يوم السبت، وخرج في الدقيقة 60.

وأثار خروج اللاعب القلق في معسكر نادي برشلونة الذي يستعد لمباراة مهمة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.