رد فعل صلاح على تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر

أبدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ترحيبه بخطوة تعيين حسام حسن مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر.

وكان حازم إمام، المشرف العام على منتخب مصر، أعلن في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، تولي حسام وإبراهيم حسن مهمة تدريب "الفراعنة" في الفترة المقبلة بشكل رسمي، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، والذي تم توجيه الشكر له بعد وداع "الفراعنة" بطولة أمم أفريقيا 2023، من دور الـ16.

ولم يمانع "صلاح" خطوة تعيين التوأم "حسن" في مهمة قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد المكالمة التي جمعتهما، مؤخرا.

وقال مصدر لـ"إرم نيوز"، إن "التواصل جاء أيضًا بناءً على طلب حسام حسن لتقريب وجهات النظر بينه وبين صلاح، في ظل أنباء توتر علاقتهما".