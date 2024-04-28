بطلة الجمباز الأمريكية جابي دوغلاس تعود للمنافسات بعد‭ ‬غياب طويل

عادت نجمة الجمباز الأمريكية جابي دوغلاس الفائزة بثلاث ذهبيات أولمبية للمنافسات للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، عندما شاركت في بطولة أمريكان كلاسيك بولاية تكساس وتأهلت للمنافسة في البطولة الأمريكية رغم تراجع مستوى أدائها بعض الشيء.

ولم تنافس دوغلاس، البالغة 28 عامًا، بطلة كل الأجهزة على مستوى الفردي والفرق في أولمبياد لندن 2012 في أي بطولة منذ أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بعد أن قررت التركيز على صحتها النفسية، لكنها تعمل حاليًّا على العودة لسابق مستواها قبل أولمبياد باريس الصيفي 2024.