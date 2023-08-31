رسميًّا... روما يتعاقد مع روميلو لوكاكو (فيديو)

وسيعمل لوكاكو، البالغ من العمر 30 عامًا، في روما تحت قيادة المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، الذي قاد روما لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والفوز بدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الذي سبقه.

وكان لوكاكو لاعبًا مع إنتر ميلان منذ 2019، قبل الانضمام إلى تشيلسي عام 2021، مقابل 115 مليون يورو، ثم تمت إعارته إلى إنتر ميلان مجددًا صيف 2022 الماضي لمدة موسم واحد، وسجل 14 هدفًا وصنع 7 في 37 مباراة.

ويمتد تعاقد لوكاكو مع تشيلسي حتى صيف 2026.

ضم لوكاكو لإنتر ميلان للمرة الأولى في 2019 من مانشستر يونايتد مقابل 74 مليون يورو، واشتراه تشيلسي صيف 2021، قبل أن يعود لإنتر ميلان معارًا في 2022.

وسجل لوكاكو مع تشيلسي 15 هدفًا فقط وصنع 3 في 59 مباراة.