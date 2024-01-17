النصر يرغب في خطف تاكيفوسا كوبو "جوهرة ريال سوسيداد"

ويشهد تاكيفوسا كوبو مرحلة تألق في إسبانيا مع ريال سوسيداد، وهو الذي بدأ طريق النجومية باكراً منذ انضمامه إلى أكاديمية برشلونة في سن العاشرة، وأطلق عليه لقب "ميسي اليابان".

لكنه أجبر على المغادرة حين عوقب برشلونة بحظر التعاقدات لعامين في 2015، بعد انتهاك لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن التعاقد مع اللاعبين الشباب.

هكذا عاد كوبو إلى اليابان ليلعب مع أف سي طوكيو في الفئات العمرية، ومنه إلى الفريق الأوّل حيث لعب مباراته الأولى عام 2016.

وحين بلغ الثامنة عشر وقّع عقداً مع ريال مدريد الإسباني لمدة ست سنوات، لكنّ الحلم لم يكن مشرقاً للغاية، إذ انتقل بالإعارة إلى مايوركا ومن بعده إلى فياريال ثمّ خيتافي، ليعود إلى مايوركا مجدداً في موسم 2021-2022، من دون أن يرتدي قميص "الملكي" في أية مباراةٍ رسميّة. فانتقل أخيراً بشكلٍ نهائيّ إلى سوسييداد ليلعب معه موسمه الأوّل.

هذا الموسم، خاض كوبو 25 مباراة مع فريقه في جميع المسابقات، فسجّل 6 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة ضمن الدوري، وساعد في تصدّر المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا بالتفوّق على إنتر الإيطالي، بنفيكا البرتغالي وريد بول سالزبورغ النمساوي، والمنافسة على مقعدٍ مؤهل إلى المسابقات الأوروبية في الدوري (المركز السادس بعد 19 مرحلة).

أثار كوبو إعجاب جمهور سوسييداد داخل الملعب، بمراوغاته الرائعة، وخارجه، بروح الدعابة اللطيفة، وبات مشهوراً بمقابلاته الصادقة بعد المباريات التي يجريها بطريقةٍ مرحة.

بدأ كوبو مسيرته الدوليّة عام 2019، بعد خمسة أيامٍ على عيد ميلاده الثامن عشر، وشارك في 29 مباراة دولية.