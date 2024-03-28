الإيطالي سينر أول الواصلين لنصف نهائي بطولة ميامي للتنس

بات الإيطالي يانيك سينر أول الواصلين للدور نصف النهائي لبطولة ميامي المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه ليلة الخميس على التشيكي توماس ماتشاك بمجموعتين دون مقابل في أولى مواجهات الدور ربع النهائي.

وفي مباراة دامت ساعة و33 دقيقة، حسم المصنف الثالث عالميا بطاقة التأهل لنصف النهائي، بمجموعتين نظيفتين بواقع (6 ـ4 ) ثم (6 ـ 2) مواصلا سلسلة عروضة اللافتة في العام الحالي والتي انطلقت في يناير الماضي بإحرازه لقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام.

وتوقف حسم المجموعة الأولى من المباراة التي أقيمت في ظروف مناخية رطبة على إرسال ماتشاك عندما كانت النتيجة 3-3 حيث أخطأ اللاعب المصنف 60 عالميا القادم في نقطة كسر الإرسال ليهدي سينر التقدم 4-3 قبل أن يحسم المجموعة بستة أشواط لأربعة.

وفي المجموعة الثانية، تمكن سينر من كسر إرسال منافسه في مناسبتين ليتقدم بنتيجة (4 ـ 1) قبل أن يحسم المجموعة ( 6 ـ2) ويضرب موعدا في الدور نصف النهائي.

وحقق سينر، الذي بلغ نهائي البطولة عامي 2021 و2023 فوزه رقم 20 هذا العام، في انتظار أن يتعرف على منافسه في نصف نهائي بطولة ميامي في أعقاب المواجهة التي ستجمع الشيلي نيكولاس ياري والروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب والذي كان توج بلقبه على حساب سينر العام الماضي، قبل أن يلتقي اللاعبان في نهائي أستراليا على ملاعب ملبورن بارك في يناير من العام الجاري عندما نجح الإيطالي في الثأر من منافسه.

وخسر سينر مباراة واحدة فقط هذا العام، وذلك في الدور قبل النهائي من بطولة إنديان ويلز أمام الإسباني كارلوس الكاراز الذي توج باللقب.