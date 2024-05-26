مصطفى شوبير يدعم حارس الترجي بتصرف مفاجئ (فيديو)
بادر مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، بتصرف رائع تجاه أمان الله مميش حارس مرمى الترجي التونسي عقب لقاء الفريقين مساء أمس السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب باستاد رادس في تونس ثم الفوز بنتيجة 1-0 باستاد القاهرة في لقاء الإياب.
ودخل مميش في نوبة بكاء حادة عقب اللقاء مباشرة بجانب مرمى الترجي، ولكن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي حرص على التواجد بجواره ومساندته والحديث معه لمواساته بعد ضياع اللقب.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صعد مصطفى شوبير إلى حافلة الترجي قبل مغادرتها استاد القاهرة.
وحرص شوبير على تبادل قميصه مع قميص حارس مرمى الترجي متمنيًا له التوفيق في مشواره الكروي.
وتحدث مصطفى شوبير بشكل رائع عن حارس الترجي في تصريحات عبر قناة (أون تايم سبورتس) المصرية مؤكدًا أن مميش حارس رائع وسيكون مستقبل الكرة التونسية والأفريقية.
وأضاف: "مميش تعرض لنفس ظروفي تقريبًا وظهر بمستوى رائع للغاية، أنا سعيد بتألقه وحرصت على دعمه بعد اللقاء".
وأتم قائلًا: "اتفقت مع مميش على تبادل القمصان في لقاء الذهاب وبعد مباراة الإياب أيًا كانت النتيجة".