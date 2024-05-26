مصطفى شوبير يدعم حارس الترجي بتصرف مفاجئ (فيديو)

بادر مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، بتصرف رائع تجاه أمان الله مميش حارس مرمى الترجي التونسي عقب لقاء الفريقين مساء أمس السبت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بعد التعادل دون أهداف في لقاء الذهاب باستاد رادس في تونس ثم الفوز بنتيجة 1-0 باستاد القاهرة في لقاء الإياب.

ودخل مميش في نوبة بكاء حادة عقب اللقاء مباشرة بجانب مرمى الترجي، ولكن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي حرص على التواجد بجواره ومساندته والحديث معه لمواساته بعد ضياع اللقب.