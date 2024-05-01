مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستقطب مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان الأربعاء اهتمام متابعي كرة القدم، عندما يستضيف الفريق الألماني بطل فرنسا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري التونسي يستقبل الترجي التونسي، متصدر ترتيب الدوري الممتاز، النادي الصفاقسي، أما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيواجه النصر ضيفه الخليج من أجل مقعد في النهائي.

وفي ما يلي مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

بوروسيا دورتموند VS باريس سان جيرمان، الساعة 22:00، على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري التونسي:

الترجي VS النادي الصفاقسي، الساعة 19.30، على قناة الدوري والكأس 4

الدوري المصري:

الإسماعيلي VS الأهلي الساعة 19.00 على قناة ONE TIME SPORTS

كأس خادم الحرمين الشريفين:

النصر VS الخليج الساعة 19:00 على قناة SSC HD

كأس رئيس الإمارات

النصر VS شباب الأهلي، الساعة 18.20، على قناة AD SPORTS Premium 1