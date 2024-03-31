بعد الغياب 4 سنوات.. ماكغريغور يكشف عن خططه المستقبلية في UFC
يعد كونور ماكغريغور علامة فارقة في رياضة فنون القتال المختلطة (MMA)، ووصل المقاتل الأيرلندي إلى UFC ورفع هذا الرياضة إلى أعلى مستوى، ليصبح أسطورة وواحدًا من أكثر الرياضيين شهرةً لدى الجمهور.
وأبعدت الإصابة ماكغريغور عن الحلبة أربع سنوات تقريبًا، لكنه أكد أنه لا يعتزم التخلّي عن المنافسة؛ إذ يخطط لمواجهة مايكل تشاندلر هذا العام في عودته الكبرى.
وقال المقاتل الأيرلندي في مقابلة مع TNT Sports: : "UFC رائعة حقًا وسمحت لي بمطاردة أحلامي، وتحقيق هدفي من النجاح والشهرة والبطولات العالمية، سأكون دائمًا مدينًا لـ UFC وممتنًا إلى الأبد لكوني جزءًا من هذه الشركة الرائعة، آمل أن يستمر هذا لفترة طويلة".
وكشف ماكغريغور بالفعل عن المعارك التي يفكر فيها، ضد تشاندلر، وأمام نيت دياز، ورابعة مع داستن بورييه، موضحا: "يتبقى بعض المعارك في عقدي، وآمل أن نتمكن من تحقيق ذلك هذا العام، ولا زلنا في الربع الأول من عام 2024، لذلك لا يزال هناك الكثير من الوقت، أنا واثق من ذلك والمحادثات جارية. وبعد ذلك، لا زلت أرغب في أن أكون جزءًا من UFC. سنرى كيف ستسير الأمور".
وتابع: "لا أعتقد أنه يمكنني إنهاء هذا الأمر حتى أكون ممددًا في صندوق ومُدفونًا في الأرض. عندها فقط سأنهي مسيرتي مع اللعبة".