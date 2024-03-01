عرض خرافي.. تعرف على القيمة المالية التي رفضها برشلونة للاحتفاظ بالصخرة

كشفت صحيفة "سبورت" عن المبلغ الذي رفضه برشلونة للاحتفاظ بالمدافع رونالد أراوخو.

وحاول بايرن ميونخ التعاقد مع أراوخو في السوق الشتوي الماضي في يناير، لكن برشلونة رفع بيع المدافع المميز.

وأكدت "سبورت" أن بايرن ميونخ حاول التعاقد مع أراوخو، ووضع النادي البافاري 80 مليون يورو على الطاولة.

وأوضحت أن بايرن ميونخ كان سيصل إلى عرض بقيمة 100 مليون يورو لو فتح برشلونة المفاوضات.

لكن برشلونة اعتبر أن استمرار أراوخو أمر إستراتيجي، وأعلن أن اللاعب غير قابل للبيع.

ولدى أرواخو عقد مع برشلونة حتى يونيو 2026، وشارك الموسم الحالي مع الفريق في 28 مباراة.

وبشكل عام لعب أراوخو مع الفريق الأول لبرشلونة 141 مباراة، سجل فيها ثمانية أهداف، وصنع ثلاثة، بحسب موقع "transfermarkt".