جوزيه غوميز يوقع عقود تدريب الزمالك (صورة)
وقّع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليتولى رسميًا قيادة الفريق الأبيض.
وكان غوميز قد وصل إلى القاهرة صباح اليوم الخميس برفقة جهازه المعاون؛ من أجل إتمام اتفاقه مع مجلس إدارة الزمالك، على تولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن جوزيه غوميز وقع على عقود تدريب الفريق، في فندق الإقامة الخاص به في القاهرة، حيث اتفق الطرفان على أن التوقيع سيمتد لموسم ونصف.
وسيعاون غوميز البالغ من العمر 53 عاما، كل من: مدرب مساعد ومخطط أحمال ومدرب حراس مرمى.
وأضاف: سيرتاح المدرب قليلا، قبل أن يزور النادي غدًا، وزيارة ملعب التدريب وغرف الملابس والصالة الرياضية".
وتابع: سيقود غوميز أول تدريب له مع الزمالك يوم السبت المقبل، بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية التي حصلوا عليها بعد العودة من معسكر الإمارات".
يذكر أن مسؤولي الزمالك اتفقوا مع غوميز في وقت سابق على أن هدف النادي الأساسي هذا الموسم التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتأهل إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.
وتولى جوزيه غوميز تدريب كل من ألميريا الإسباني وماريتيمو وريو آفي البرتغاليين.
وفي المنطقة العربية قاد كلًا من: الطائي والتعاون والأهلي في السعودية، وبني ياس الإماراتي.