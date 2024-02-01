جوزيه غوميز يوقع عقود تدريب الزمالك (صورة)

وكان غوميز قد وصل إلى القاهرة صباح اليوم الخميس برفقة جهازه المعاون؛ من أجل إتمام اتفاقه مع مجلس إدارة الزمالك، على تولي قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن جوزيه غوميز وقع على عقود تدريب الفريق، في فندق الإقامة الخاص به في القاهرة، حيث اتفق الطرفان على أن التوقيع سيمتد لموسم ونصف.

وسيعاون غوميز البالغ من العمر 53 عاما، كل من: مدرب مساعد ومخطط أحمال ومدرب حراس مرمى.

وأضاف: سيرتاح المدرب قليلا، قبل أن يزور النادي غدًا، وزيارة ملعب التدريب وغرف الملابس والصالة الرياضية".

وتابع: سيقود غوميز أول تدريب له مع الزمالك يوم السبت المقبل، بعد عودة اللاعبين من الراحة السلبية التي حصلوا عليها بعد العودة من معسكر الإمارات".