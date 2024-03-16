مهاجم الهلال ينجو من العقوبة

نجا النجم البرازيلي مالكوم لاعب الهلال من العقوبة، بعد ما بدر منه خلال مواجهة نادي الرياض في الجولة 23 من الدوري.

وكان نادي الرياض قد تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد مالكوم، واتهمه بسلوك غير رياضي خلال مواجهة الفريقين في الدوري السعودي قبل أيام.

لكن لجنة الانضباط والأخلاق أعلنت رفض شكوى الرياض ضد مالكوم بشأن رشق المياه تجاه محمد الشويرخ لاعب الرياض، مع الاكتفاء بقبولها من الناحية الشكلية.

وخلال إعلان حكم المباراة ضربة جزاء للهلال في الشوط الأول، التقطت عدسات الكاميرا مالكوم وهو يبصق على مدافع الرياض محمد الشويرخ، داخل منطقة الجزاء.

وكان الهلال حقق فوزا سهلا على مضيفه الرياض بنتيجة 3/1، ليدعم مركزه في صدارة الدوري برصيد 65 نقطة، ويخطو خطوة جديدة نحو إحراز اللقب.

وسجل مالكوم 14 هدفا وصنع 10 في 35 مباراة مع الهلال في مختلف المسابقات هذا الموسم.