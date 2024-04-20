ليس ووكر.. تعرف على أسرع لاعب في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

كشفت مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، قدرة الفريق الملكي ولاعبيه على الخروج من أكبر المعارك بسلام ومن أصعب الامتحانات بنجاح، وذلك بعد اقتلاع ورقة التأهل لنصف النهائي، على الرغم من أن السيطرة والاستحواذ كانا من جانب فريق المدرب بيب غوارديولا.

وفضلا عن نجاعتهم التامة في ركلات الترجيح، كان لاعبو الريال الأسرع في المباراة، وفق ما أكدته تقارير إخبارية نقلا عن معطيات إحصائية دقيقة.

وقالت صحيفة ماركا (MARCA) الإسبانية، إن المهاجم البرازيلي للريال فينيسيوس جونيور كان أسرع لاعب خلال مباراة ملعب الاتحاد، بعدما قطع مسافة 684 مترًا بسرعة 24 كم/ساعة.

وجاء كايل ووكر المدافع المحوري لمانشستر سيتي في المركز الثاني (642 مترًا)، وجود بيلينجهام في المركز الثالث (581 مترا).