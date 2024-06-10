الأهلي السعودي يتجه للاستغناء عن ثنائي أجنبي

كشفت تقارير صحفية أن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، أخطر إدارة "الراقي" بضرورة الاستغناء عن اثنين من اللاعبين المحترفين، خلال الموسم الرياضي الجديد.

وتضم قائمة الأجانب في الأهلي حاليا كلا من السنغالي إدوارد ميندي حارس المرمى، التركي ميريح ديميرال، البرازيلي روجير إيبانيز، الجزائري رياض محرز، الفرنسي ألان ماكسيمان، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الإسباني غابريل فيغا، والإيفواري فرانك كيسيه، إضافة إلى المقدوني إزغان أليوسكي المبعد عن قائمة الفريق في الموسم الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، فإن "يايسله طلب من إدارة النادي ضرورة تغيير لاعبين أجنبيين من الثمانية الموجودين حاليا".