4 أسباب تجبر برشلونة للإبقاء على تشافي
كشفت تقارير صحفية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، طلب من تشافي هرنانديز، البقاء مع الفريق، وعدم الرحيل بنهاية الموسم الجاري.
وأعلن تشافي هيرناندز، قبل نحو شهر تقريبًا، أنه سيغادر برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.
وشدَّد المدرب الإسباني الشاب على أن النادي يحتاج إلى التغيير.
ونشرت صحفية "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن لابورتا الذي يتمتع بعلاقة وثيقة وطيبة مع تشافي، طلب "بشكل غير رسمي ولكنه صادق وباتّ"، ضرورة أن يلتزم تشافي بعام العقد المتبقي له.
وأضافت: "لقد فعل ذلك في أكثر من مناسبة، ومع ذلك فإن قرار مدرب برشلونة لا رجعة عنه.. إنه مصمم بنسبة 100٪ ولا شيء سيغيّر رأيه".
ولكن ما الأسباب التي دفعت لابورتا لمحاولة إقناع تشافي البقاء مع البارسا؟
أولا: الرضا عن الأداء
أكدت الصحيفة في تقريرها أن الإدارة ترى تشافي يقوم بعمله على أكمل وجه، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي رحيله، خاصة أن الجميع تنتابه حالة رضا عن المدرب الشاب.
وحقق الفريق 4 انتصارات وتعادلاً في آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني، وتعادل أمام نابولي خلال ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ثانيًا: السيطرة على غرفة الملابس
ترى الصحيفة أن تشافي مسيطر تمامًا على غرفة ملابس برشلونة، وجميع اللاعبين مخلصون له، بل وصل الأمر إلى أن يُقال إن اللاعبين حتى الموت مع تشافي.
ثالثًا: الإلمام بمشاكل النادي
يعرف تشافي النادي جيدًا، ويدرك الصعوبات التي يمر بها على المستوى الاقتصادي، والتي تعد عائقًا أمام المشروع الرياضي.
رابعًا: صعوبة إيجاد مدرب
مع الأزمات الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني، وصعوبة إيجاد مدرب قادر على فرض سيطرته الإدارية والفنية سريعًا، فإنه لا يوجد مفر من الإبقاء على تشافي.
في هذا الصدد، لم يغلق المدير الرياضي في برشلونة، ديكو، الباب أمام إمكانية بقاء تشافي، قائلاً: "لا نتخذ أي قرار بشأن المدرب المستقبلي لأن ذلك من السابق لأوانه، ولدينا الكثير من الأمور أمامنا".