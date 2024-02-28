4 أسباب تجبر برشلونة للإبقاء على تشافي

وأعلن تشافي هيرناندز، قبل نحو شهر تقريبًا، أنه سيغادر برشلونة مع نهاية الموسم الجاري.

وشدَّد المدرب الإسباني الشاب على أن النادي يحتاج إلى التغيير.

ونشرت صحفية "سبورت" الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن لابورتا الذي يتمتع بعلاقة وثيقة وطيبة مع تشافي، طلب "بشكل غير رسمي ولكنه صادق وباتّ"، ضرورة أن يلتزم تشافي بعام العقد المتبقي له.

وأضافت: "لقد فعل ذلك في أكثر من مناسبة، ومع ذلك فإن قرار مدرب برشلونة لا رجعة عنه.. إنه مصمم بنسبة 100٪ ولا شيء سيغيّر رأيه".

ولكن ما الأسباب التي دفعت لابورتا لمحاولة إقناع تشافي البقاء مع البارسا؟