من ضربة جزاء مثيرة للجدل.. ميسي يتقدم لمنتخب الأرجنتين على السعودية (فيديو)

افتتح الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين أهداف مباراة الأرجنتين والسعودية بالمجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022 من ركلة جزاء.

واحتسب الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش ضربة جزاء بعد جذب مدافع السعودية للاعب منتخب الأرجنتين خلال ضربة ركنية.

وعادة لا تحتسب تلك الالتحامات خلال الضربات الركنية، لكن الحكم السلوفيني قرر احتسابها بعد استدعاءه من قبل تقنية الفيديو ليتقدم بها التانغو.

وانطلقت المباراة على ملعب (لوسيل) في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس كما تنقل عبر القناة المفتوحة أيضًا.

وتذاع أيضًا عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة الكأس 2 بصوت المعلق مشاري القرني.

وتقابل المنتخبان من قبل في مناسبة رسمية وحيدة ببطولة كأس القارات عام 1992 بالمباراة النهائية وفاز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-1.

ولعب المنتخبان وديًّا عام 2012 وتعادلا دون أهداف على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية الرياض.