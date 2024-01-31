قمة في الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
ينتظر عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مباريات قوية، حيث تختتم منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس آسيا؛ إذ يلتقي المنتخب البحريني بنظيره الياباني، ويقابل المنتخب السوري نظيره الإيراني.
وتستمر منافسات الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف، وتشهد الجولة مباريات قوية أبرزها مواجهة ليفربول وتشيلسي.
وفي إسبانيا يلعب برشلونة وأتلتيكو مدريد أمام أوساسونا ورايو فاليكانو تواليًا.
القنوات الناقلة
تنقل مباريات كأس الأمم الآسيوية على قناتي بي إن سبورتس والكاس القطريتين، كما تنقل داخل السعودية والإمارات على ssc وأبوظبي الرياضية.
وتنقل مباريات كأس أفريقيا على بي إن سبورتس، وهي القناة نفسها الناقلة للدوري الإنجليزي.
وفيما يأتي مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):
كأس آسيا:
البحرين VS اليابان - 02:30 - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq
إيران VS سوريا - 07:00 مساء - beIN ASIAN CUP 1، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Al-Rabiaa Iraq.
الدوري الإنجليزي:
مانشستر سيتي VS بيرنلي - 10:30 مساء - beIN SPORTS HD.
توتنهام VS برينتفورد - 10:30 مساء - beIN SPORTS HD.
ليفربول VS تشيلسي - 11:15 مساء - beIN SPORTS HD.
الدوري الإسباني:
برشلونة VS أوساسونا - 09:00 مساء - beIN SPORTS HD.
أتلتيكو مدريد VS رايو فاليكانو - 11:00 مساء - beIN SPORTS HD.