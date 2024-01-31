قمة في الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، مباريات قوية، حيث تختتم منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس آسيا؛ إذ يلتقي المنتخب البحريني بنظيره الياباني، ويقابل المنتخب السوري نظيره الإيراني.

وتستمر منافسات الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف، وتشهد الجولة مباريات قوية أبرزها مواجهة ليفربول وتشيلسي.

وفي إسبانيا يلعب برشلونة وأتلتيكو مدريد أمام أوساسونا ورايو فاليكانو تواليًا.

القنوات الناقلة

تنقل مباريات كأس الأمم الآسيوية على قناتي بي إن سبورتس والكاس القطريتين، كما تنقل داخل السعودية والإمارات على ssc وأبوظبي الرياضية.

وتنقل مباريات كأس أفريقيا على بي إن سبورتس، وهي القناة نفسها الناقلة للدوري الإنجليزي.

وفيما يأتي مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة (بتوقيت مكة المكرمة):