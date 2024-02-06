سبب مكالمة حسام حسن ومحمد صلاح

لكن الساعات الأخيرة شهدت عودة اسم حسام حسن ليتردد بقوة مجددًا لتعيينه مدربًا لمنتخب مصر.

وسبق أن وجه حسن انتقادات لمحمد صلاح خلال تواجد الأول ضيفًا عل إحدى القنوات، حيث رفض فكرة مغادرته معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ثم العودة مجددًا.

وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد ما يمنع من استطلاع رأي محمد صلاح حول مدرب الفراعنة الجديد.