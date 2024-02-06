سبب مكالمة حسام حسن ومحمد صلاح
تواصل حسام حسن المدير الفني لنادي فيوتشر، مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، هاتفيًّا خلال الساعات الماضية.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إم نيوز" إن التواصل جاء عن طريق عمر جابر ظهير أيمن الزمالك نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعه بالثنائي حسن وصلاح.
وتابع المصدر :"التواصل جاء أيضًا بناءً على طلب حسام حسن لتقريب وجهات النظر بينه وبين صلاح، في ظل أنباء توتر علاقتهما".
وأضاف أن هناك تواصلًا حدث بين حسام حسن ومحمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الماضية.
وأصدر اتحاد الكرة المصري قرارًا بتعيين محمد يوسف مدربًا عامًّا لمنتخب مصر لحين الاستقرار على مدرب أجنبي وسط ترشيحات لهيرفي رينارد وسباستيان ديسابر.
لكن الساعات الأخيرة شهدت عودة اسم حسام حسن ليتردد بقوة مجددًا لتعيينه مدربًا لمنتخب مصر.
وسبق أن وجه حسن انتقادات لمحمد صلاح خلال تواجد الأول ضيفًا عل إحدى القنوات، حيث رفض فكرة مغادرته معسكر منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية ثم العودة مجددًا.
وقال إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية، إنه لا يوجد ما يمنع من استطلاع رأي محمد صلاح حول مدرب الفراعنة الجديد.