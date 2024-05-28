رونالدو يضرب الهلال والاتحاد بحجر واحد
حقق النصر فوزًا عريضًا على نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الختامية من دوري روشن السعودي للمحترفين بأربعة أهداف مقابل هدفين.
المباراة التي أقيمت على الأول بارك تقدم فيها كريستيانو رونالدو للنصر في نهاية الشوط الأول ثم أضاف الهدف الثاني لفريقه قبل النهاية بنحو 20 دقيقة.
لكن تلك لم تكن الإنجازات الوحيدة للبرتغالي في تلك الليلة، حيث نجح بنفسه في تحطيم رقم قياسي خاص، وبه ضرب الهلال والاتحاد بحجر واحد.
ما رقم رونالدو الخاص الجديد؟ وكيف ضرب الاتحاد والهلال في اللحظة ذاتها؟ ذلك ما نسرده فيما يأتي:
رقم كريستيانو رونالدو القياسي
مع انتقال رونالدو للدوري السعودي للمحترفين كان الجميع على ثقة من قدرة البرتغالي على تحطيم عدة أرقام قياسية في البطولة العربية.
وبالفعل كانت معدلات تهديفه عالية في الموسم الأول، لكنها ذهبت إلى مستويات مختلفة تمامًا في موسمه الثاني حيث تصدر جدول ترتيب هدافي تلك النسخة من البطولة.
الفكرة ليست في تصدر جدول ترتيب الهدافين نفسه، لكن في عدد الأهداف التي سجلها النجم البرتغالي في موسم واحد، الذي سمح له أن يكون أكثر لاعب سجل أهدافًا في موسم واحد بتاريخ البطولة بواقع 35 هدفًا.
كيف ضرب رونالدو الاتحاد؟
الأمر واضح حقًا فبهدفين في 70 دقيقة منح رونالدو فريقه تقدمًا مريحًا وقضى على آمال الاتحاد في أي عودة ممكنة في اللقاء.
لكن الأمر لا يتوقف هنا، فرونالدو قتل الاتحاد بطريقة أخرى كأنه كان يمهد لذلك طوال الموسم حتى تأتي اللحظة المناسبة لتنفيذ خطته.
البرتغالي قبل مواجهة الاتحاد بلاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله والذي كان يحتل المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري السعودي في موسم واحد بواقع 34 هدفًا، لم يكن يملك سوى 33 فقط.
ومع مرور الدقائق عادل رقم حمد الله، ثم بعدها بدقائق نجح في كسره، فقط أمام حمد الله نفسه مع فريقه الجديد، ليس قبله بمباراة أو أكثر، مع أن البرتغالي أهدر الكثير من الفرص للوصول إلى عدد أكبر من تلك الأهداف في الموسم الجاري، لكن شاءت الأقدار أن يكون تحطيم الرقم القياسي أمام المهاجم المغربي صاحب الصدارة سابقًا.
كيف ضرب رونالدو الهلال مع الاتحاد؟!
على جانب آخر من البطولة كان الهلال يلعب مباراة تحصيل حاصل أمام الوحدة، ورغم صعوبة الفوز في اللحظات الأخيرة فإنها لم تتعد كونها مباراة احتفالية بنهاية الموسم.
الهلال حقًا يستحق هو ونجومه أن يحتفلوا بموسم عظيم نجحوا فيه في تقديم مستويات قياسية وتحقيق العديد من الأرقام التي ربما لن يتم تكرارها قريبًا.
دوري ذهبي دون خسارة أي مباراة وأطول سلسلة انتصارات في التاريخ موثقة من موسوعة جينيس وأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من الدوري السعودي، وكذلك أكبر رقم من النقاط المجمعة.
لكنَّ رقمًا وحيدًا فاتهم وهو رقم ولقب هداف الدوري، الذي حصده رونالدو عن جدارة واستحقاق بقميص النصر منافسهم في غالبية البطولات.
رونالدو برقمه القياسي عكر صفو الهلال الذي سيطر على كل شيء إلا لقب الهداف، رغم أن الفريق أمتلك مهاجمًا رائعًا قدم مستويات أعلى من المتوقعة وهو ألكساندر متروفيتش، حيث أحرز 28 هدفًا وصنع خمسة.