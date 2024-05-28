رونالدو يضرب الهلال والاتحاد بحجر واحد

حقق النصر فوزًا عريضًا على نظيره الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الختامية من دوري روشن السعودي للمحترفين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المباراة التي أقيمت على الأول بارك تقدم فيها كريستيانو رونالدو للنصر في نهاية الشوط الأول ثم أضاف الهدف الثاني لفريقه قبل النهاية بنحو 20 دقيقة.

لكن تلك لم تكن الإنجازات الوحيدة للبرتغالي في تلك الليلة، حيث نجح بنفسه في تحطيم رقم قياسي خاص، وبه ضرب الهلال والاتحاد بحجر واحد.

ما رقم رونالدو الخاص الجديد؟ وكيف ضرب الاتحاد والهلال في اللحظة ذاتها؟ ذلك ما نسرده فيما يأتي: