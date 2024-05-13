نجم أولمبيك مرسيليا يطيح بأشرف حكيمي
أحرز الدولي الغابوني وهداف أولمبيك مرسيليا بيير إيميريك أوباميونغ، جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لموسم 2023 ـ 2024 ليخلف بذلك الكونغولي الديمقراطي، شانسيل مبيمبا زميله في الفريق الذي حل خامسا في ترتيب النسخة الحالية.
وتجاوز أوباميونغ، (34 عاما) الظهير الأيمن المغربي لفريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، المتوج بلقب الدوري الفرنسي والذي حل ثانيا في سباق أفضل اللاعبين الأفارقة في فرنسا، أما المركز الثالث فقد تحصل عليه الجزائري نبيل بن طالب لاعب خط وسط نادي ليل.
ورغم خروج أولمبيك مرسيليا خالي الوفاض هذا الموسم من سباق الدوري الفرنسي، ومغادرته مسابقة الدوري الأوروبي إلا أن أوباميونغ تألق بشكل لافت في أول موسم له مع الفريق من خلال تسجيله 16 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في الدوري، و29 هدفًا في جميع المسابقات.
وتحصل بيير إيمريك أوباميونغ، اليوم الإثنين، على الجائزة التي تمنحها هيئة تحرير إذاعة فرنسا الدولية (RFI) وفرانس 24 (FRANCE 24)، ويشارك فيها العشرات من الصحفيين المتخصصين.
وسجل المهاجم الغابوني، الحائز على الجائزة أيضا في 2013 عندما كان يلعب لنادي سانت إيتيان، ثنائية مساء الأحد، خلال فوز مرسيليا على لوريان (3-1) في الجولة 33 ليصعد بفريقه إلى المركز الثامن برصيد 47 نقطة من 32 مباراة.
ويوم الأحد أصبح النجم الغابوني أكبر لاعب يصل إلى 15 هدفًا في تاريخ مشاركات أولمبيك مرسيليا في الليغ 1، وذلك بعمر 34 عامًا و329 يومًا.
ويطلق على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي، التي تم إطلاقها في العام 2009، اسم جائزة "مارك فيفيان فوي"، النجم الكاميروني الراحل في العام 2005، والذي توفي في مباراة الكاميرون وكولومبيا ضمن كأس القارات عندما سقط على أرض الملعب بعد إصابته بنوبة قلبية.