نجم أولمبيك مرسيليا يطيح بأشرف حكيمي

أحرز الدولي الغابوني وهداف أولمبيك مرسيليا بيير إيميريك أوباميونغ، جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي لموسم 2023 ـ 2024 ليخلف بذلك الكونغولي الديمقراطي، شانسيل مبيمبا زميله في الفريق الذي حل خامسا في ترتيب النسخة الحالية.

وتجاوز أوباميونغ، (34 عاما) الظهير الأيمن المغربي لفريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، المتوج بلقب الدوري الفرنسي والذي حل ثانيا في سباق أفضل اللاعبين الأفارقة في فرنسا، أما المركز الثالث فقد تحصل عليه الجزائري نبيل بن طالب لاعب خط وسط نادي ليل.

ورغم خروج أولمبيك مرسيليا خالي الوفاض هذا الموسم من سباق الدوري الفرنسي، ومغادرته مسابقة الدوري الأوروبي إلا أن أوباميونغ تألق بشكل لافت في أول موسم له مع الفريق من خلال تسجيله 16 هدفًا و8 تمريرات حاسمة في الدوري، و29 هدفًا في جميع المسابقات.