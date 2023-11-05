بعد انتقاده للتحكيم في الدوري الإنجليزي: آرسنال يتخذ هذا الموقف مع أرتيتا
أعلن نادي آرسنال أنه يدعم "بصدقٍ" مدربه ميكل أرتيتا بعد أن انتقد التحكيم في المباراة التي خسرها الفريق أمام نيوكاسل يونايتد، أمس السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مطالبًا رابطة الحكام بالنظر في معايير أداء الحكام.
وقال أرتيتا إنه شعر بـ"الحيرة" و"الغثيان" بعد هدف أنتوني جوردون المثير للجدل في فوز نيوكاسل 1-صفر على فريقه، منتقدًا حكام المباريات، ومعايير رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد دامت لأربع دقائق و 6 ثوان للتأكد مما إذا كانت الكرة قد خرجت عن الملعب، وما إذا كان هناك خطأ في بناء الهجمة أو تسلل قبل أن يتمكن مشجعو نيوكاسل من الاحتفال، ليتلقى آرسنال أول خسارة له في الدوري هذا الموسم.
وقال النادي في بيان، اليوم الأحد: "يدعم نادي آرسنال، بكل إخلاص، تصريحات ميكل أرتيتا عقب مباراة نيوكاسل بعد وقوع المزيد من الأخطاء التحكيمية غير المقبولة، وأخطاء تقنية حكم الفيديو المساعد، مساء السبت".
وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم، وفيه أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، وجميعهم يستحقون الأفضل".
واختتم: "تحتاج رابطة الحكام، بشكل عاجل، إلى النظر في معيار التحكيم، والتركيز على العمل الذي يدفعنا جميعًا إلى الابتعاد عن التحليل بأثر رجعي، ومحاولة تقديم تفسيرات واعتذارات".
وتعرضت رابطة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز لضغوط متزايدة هذا الموسم بعد أن أثارت العديد من قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد الجدل، وكان أبرزها "الخطأ البشري" الذي أدى إلى إلغاء هدف صحيح لفريق ليفربول ضد توتنهام هوتسبر.