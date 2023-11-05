بعد انتقاده للتحكيم في الدوري الإنجليزي: آرسنال يتخذ هذا الموقف مع أرتيتا

وقال أرتيتا إنه شعر بـ"الحيرة" و"الغثيان" بعد هدف أنتوني جوردون المثير للجدل في فوز نيوكاسل 1-صفر على فريقه، منتقدًا حكام المباريات، ومعايير رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد دامت لأربع دقائق و 6 ثوان للتأكد مما إذا كانت الكرة قد خرجت عن الملعب، وما إذا كان هناك خطأ في بناء الهجمة أو تسلل قبل أن يتمكن مشجعو نيوكاسل من الاحتفال، ليتلقى آرسنال أول خسارة له في الدوري هذا الموسم.

وقال النادي في بيان، اليوم الأحد: "يدعم نادي آرسنال، بكل إخلاص، تصريحات ميكل أرتيتا عقب مباراة نيوكاسل بعد وقوع المزيد من الأخطاء التحكيمية غير المقبولة، وأخطاء تقنية حكم الفيديو المساعد، مساء السبت".

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه: "الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم، وفيه أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين، وجميعهم يستحقون الأفضل".